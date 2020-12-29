雷頌德疑遭女助理挪用248萬　官不信助理能為雷大額墊支　裁罪成

音樂創作人雷頌德的女助理，涉以工作之便，挪用雷逾248萬元，部份更用以支付婚宴酒席費用，及蜜月開支，更在審訊時辯稱，涉案轉帳屬雷向她歸還早前她墊支的費用。法官李慶年指，當時女助理月薪只有1.3萬元，積蓄只有數萬元，按她所說，單在2012年上半年，她每月便要為公司墊支逾9萬元，不可能為雷作出有關墊支，認為她不誠實挪用公款，裁定她盜竊、使用虛假文書副本共7罪罪成。案件押後至周四繼續作求情及判刑。

涉近20月內的80次交易

女被告鄭嘉欣（36歲），被指在2012年1月21日至2013年9月2日，向渣打銀行出示雷頌德預先簽署的存款單和以兌現支票的形式，將雷私人戶口，及他名下公司的戶口的資金轉走，涉及80次交易，涉款逾248萬元。被告另被控一項使用虛假文書副本罪，指她在2013年9月3日，使用虛假的賬單副本，意圖誘使雷頌德接受該文書為真文書。

雷頌德曾就本案出庭作供，法官指他是名誠實可靠的證人 。(資料圖片)

用以支付婚宴及蜜月開支

本案所涉的80次交易中，被告曾將資金轉至旅行社購買機票和酒店住宿，部份更用以支付婚宴酒席費用，及蜜月開支，亦有替其母親購買勞力士，用於被告個人開支的款項涉24萬元，餘下資金則轉入被告的私人帳戶。被告在審訊中辯稱，有關轉帳屬雷向她歸還早前她墊支的費用，而她有流水簿記錄款項。

雷為免怪錯好人先向銀行查證

法官李慶年指，他相信雷頌德為誠實可靠證人，而且他更因為不想錯怪好人，先向銀行索交易文件查證。對於辯方呈遞的一封電郵，當中一名關聯公司職員指資金不足，雖然被告聲稱曾與雷傾談此事，但李官直指辯方未在盤問時向雷指出，認為此情節只是被告的「設計對白」，又認為若被告展示該電郵，雷或會及早發現她挪用資金。

雷頌德在樂壇上曾與多名歌手合作。(詳看下圖)

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被告月入1.3萬無能力每月墊支9萬

李官指，被告當時月薪只有1.3萬元，其積蓄只有數萬元，若按被告說法，2012年上半年被告已墊支54萬元，即她每月要墊支逾9萬元，以被告的月薪及積蓄，絕無可能作出墊支，被告稱雷授權她作轉帳的說法子虛烏有，她明顯不誠實挪用資金。

指被告辯謊話連篇為自己開脫

至於被告有關流水簿一說，李官認為她在事後才虛構出來，只為在庭上繼續謊話連篇，為自己開脫，否則為何她在事件被揭發後，當有機會與雷太電郵溝通時，仍不提及流水簿。

因案患抑鬱 誕女後好轉

辯方求情指，被告被捕至案件正式審訊相隔7年，認為案件延誤，被告事後患上抑鬱，至生下女兒後情緒才好轉，望法庭考慮有關因素予以輕判。

案件編號：DCCC 623/2019