獨自撫養孩子　好媽媽June換心成功　兒子感激捐贈家庭︰溢於言表

新年新氣象，尤其對陳麗娟一家而言，2021年更是重獲新生的一年。陳麗娟的丈夫於十多年前去世，自此獨力撫養孩子成人，惟勞碌多年，3年前突然患上心肌炎，去年4月病情再度惡化，心臟嚴重衰竭，生命進入倒數。幸好吉人自有天相，她於12月30日獲得心臟捐贈，並成功接受心臟移植手術，順利跨越至2021年。

57歲的陳麗娟本來身體健康，詎料三年前突然患上心肌炎，去年底幸得心臟續命。 （Facebook群組「一顆等待的心 - 請代禱及呼籲器官捐贈」圖片）

陳麗娟︰希望痊癒後到醫院做義工

本來身體健康的陳麗娟，3年前突然受到病毒感染，患上心肌炎，心臟功能急跌至24%，當時幸能痊癒。不過好景不常，她於去年4月再度病發，曾出現肺積水及腹水。當時因心肌發大，腎功能及血壓不穩定。醫生更指，強心藥已對她無效，或需使用24小時不停吊著的強心藥，意味生命進入倒數。當時，陳麗娟曾親自撰寫信件，呼籲善心人捐出屍心，希望痊癒後到醫院做義工，協助像自己的同路人，捱過一個又一個難關。

陳麗娟親自撰寫信件呼籲善心人捐出屍心。 （Facebook群組「一顆等待的心 - 請代禱及呼籲器官捐贈」圖片）

手術順利於今年1月1日甦醒

也許吉人自有天相，陳麗娟的兒子Arthur今日透露，去年12月30日晚上，接獲通知有一個心臟捐贈者，陳麗娟在通過新冠病毒測試後，轉往瑪麗醫院準備手術。翌日12月31日上午9時，她開始心臟移植手術，並於下午約4時完成移植，由機器扶助呼吸，而醫生檢查過手腳反應，沒發現中風等問題。

其後，陳麗娟於今年1月1日甦醒，並通過視像電話表示有點疲倦，需要時間適應。她的上壓亦由數年來的80，回升至120的健康水平。護士亦指情況良好，下午便可返回葛量洪醫院，但術後仍需獨立隔離，暫時未能相見。

陳麗娟兒子對捐贈器官的家庭︰感激之情溢於言表

Arthur表示，希望母親的康復過程順利，並能鼓勵更多人願意簽署器官捐贈卡，讓更多人重獲新生。他指等待一顆合適的心臟並非易事，感激所有為母親換心一事代禱及關注的人，尤其是捐贈器官的家庭，「面對失去家人感到萬分悲痛的同時，仍願意捐出器官，讓他人得以延續生命，感激之情溢於言表。」

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