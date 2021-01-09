強制檢測｜啟晴邨欣晴樓居民冒寒風排隊　暖包羽絨齊出動

政府新增三幢大廈須強制檢測，包括九龍城啟晴邨欣晴樓、大圍美田邨美秀樓和佐敦新填地街26號。外判承辦商在欣晴樓對外羽毛球場設置臨時採樣站，下午2時起為居民檢測，下午1時許已有超過70人排隊。 天氣嚴寒，市區最低氣溫為8度，天文台發出寒冷天氣警告。不少居民穿着較厚的禦寒衣物在冷風中輪候。社區主任認為，排隊社交距離不足1.5米社交距離，而當局應改善排隊安排，

政府刊憲，任何在上月26日至昨天（8日）期間曾身處上述地方超過兩小時的人士，須於下周一（11日）或之前接受檢測。受檢人士若在本月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

過百名居民下午2時輪候檢測，人龍環繞大廈地下一周，檢測後將獲發一盒口罩。居民李小姐攜同手持暖包的6歲女兒排隊，她指幾年前剛落成的欣晴樓算是新樓，估計病毒未必經大廈喉管傳播，應該沒有問題，不太擔心。被問到會否等到有陰性結果才出外，她稱基本上全部居民完成檢測後，都會照樣外出。

李小姐攜同手持暖包的6歲女兒排隊檢測，她指幾年前剛落成的欣晴樓算是新樓，估計病毒未必經大廈喉管傳播。（廖雁雄攝）

她表示，丈夫上周做過檢測，這次亦會配合檢測。以往每年農曆新年她都會回內地過節，今年因應疫情不會返內地，現時晚市禁堂食和限聚令持續，唯有在家中食團年飯。

馬小姐和穿着羽絨、戴上手套的六旬媽媽一同檢測，她本來打算到土瓜灣檢測中心，落樓才得知附近設有臨時採樣站，認為方便居民，讓媽媽不用周圍走。馬太表示，該處頗為大風。馬小姐建議，當局可安排讓年老的居民先檢測。

穿着羽絨、戴上手套的六旬馬太和女兒一同檢測，她們本來打算到土瓜灣檢測中心，落樓才得知附近設有臨時採樣站。（廖雁雄攝）

馬小姐已向公司報告須強制檢測，有結果才回公司，希望下周一可如常上班，故在首天檢測，免得要在家工作。至於目前不多強檢大廈有派員執法，查閱進出人士的檢測結果，她認為仍有傳播風險，無奈沒有辦法。

80多歲的盧女士在家人陪同下檢測，持枴杖的她等候約一個多小時，她指是次許多人排隊，而且檢測附近的位置特別寒冷。她第二次做拭子採樣，有想咳的感覺。

她表示心急知道檢測結果，「想快啲知咩情況」，故首日排隊檢驗。她又說平時出外只在屋邨範圍散步，不敢去遠的地方，會消毒雙手。她的檢測結果短訊將由女兒代收，她認為強制檢測有助找出隱形患者。

啟德社區主任何志遠到場視察，他表示，大廈住戶超過2,000人，排隊的居民眾多，而他們距離不足1.5米。（廖雁雄攝）

啟德社區主任何志遠到場視察，引述有居民指下周上班時要出示陰性證明，其已留樣本，但政府收集處已關門，問採樣站可否代收，被當局人員拒絕。最後他勸喻該名居民稍後再來檢測。

他表示，大廈住戶超過2,000人，排隊的居民眾多，要分開兩截隊伍，而他們距離不足1.5米，可見當局安排未見妥善，又質疑強制檢測而缺乏執法的成效。