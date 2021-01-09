九龍城街市迫爆　有清水灣居民特地跨區　買千元肥牛打邊爐

近日氣溫嚴寒，疫情禁晚市堂食，不少港人留家吃火鍋。傍晚時間九龍城街市非常興旺，部分肉丸、海鮮、肥牛檔前有數十人排隊。有居於清水灣的市民專程駕車前來，輪候兩小時、花近千元買肥牛，與家人晚上「打邊爐」過冬，另有買火鍋配料的市民直言，「天寒地冬要打邊爐，唔打會無樂趣。」

這兩日天氣轉冷，不少市民選擇留家「打邊爐」。傍晚約五時，九龍城街市人頭湧湧，有賣丸類、蝦滑檔口的輪候人龍不絕，約30人排隊。居於黃大仙的鄧先生表示，輪候人數比平日多一倍，期待今晚與家人享用火鍋暖身，「滾下嗰人！」

市民許小姐表示，花了700多元買火鍋配料，其中，兩隻龍蝦約為300元。她笑說，「天寒地冬要打邊爐，唔打會無樂趣。」

▼1月9日凌晨大帽山情況▼

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丸類、肉檔數十人排隊 清水灣街坊跨區花千元買肥牛

有賣手切肥牛的肉檔大排長龍，約數十人排隊。牛頸脊每斤290元至500元不等。有居於清水灣的市民表示，專程駕車前來，輪候兩小時、花近千元買三斤肥牛，與六位家人晚上「打邊爐」過冬，「今晚會清晒，我哋好大食。」

餃子檔老闆：忙到無停手 生意比上周升一至兩成

有賣餃子的檔主何女士表示，九龍城每逢假日，特別是寒冬季節，均吸引不少區外市民光顧。她指，今早九時開檔包餃子，即製即賣，「無停過手，五點幾先食午飯。」她說，今日日賣80盒、近千隻餃子，生意比上周多一至兩成。

另一海鮮檔檔主莫女士表示，今日生意比平日多一至兩成，但有感市道轉差，市民消費力不如往年，「以前會買百幾蚊條嘅大魚，依家都唔買。」她指，天氣轉冷，海鮮供應減少，來貨價升一至兩成，但暫不敢加價，花甲維持每斤賣130，蜆每斤賣48元一斤，「賺少少，生意打個和就算。」

▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

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▼1月8日清晨大帽山情況▼