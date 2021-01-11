200億元買物業建社福設施　2021年內購置首批物業

香港面對人口老化問題，安老及康復服務供不應求。政府推出「私人土地作福利用途特別計劃」，以200億元購置私人處所用作福利用途。勞工及福利局副局長何啟明今日（11日）在立法會福利事務委員會上表示，目前已經有土地持有人正在申請，而社署助理署長陳德義表示首批購買物業名單將在2021年年內公布。

勞工及福利局副局長何啟明。（資料圖片）

立法會議員劉國勛指早前撥款200億在私人時長購買物業，但質疑目前是零進度，尤其現時房價下跌，是購入物業的好時機，要求政府交代。勞工及福利局局長何啟明表示，現時並非零進度，已經有土地持有人正在排隊，惟未透露具體申請數字。局方會根據既有程序跟進處理。

社署助理署長陳德義則表示，社署在產業署的協助下，去年9月底及12月底分別公開邀請6個區持有符合資格非住宅物業的業主商討具體放手事宜，進度仍在規劃的季度內，相信會在2021年內可以購買到首批想要的物業。

立法會議員周浩鼎。（資料圖片）

至於長者照顧人手不足的問題，立法會議員周浩鼎指疫情期間多人失業，若藉此機會提供培訓，可以填補人手。何啟明就表示，津助院舍的薪酬架構在2019年已經調整，最高薪酬上升11%，相信可以吸引更多人加入。何又指，歡迎更多市民加入行業，社署已推出針對年輕人的青年護理服務啓航計劃，而再培訓局亦已推出先聘用在培訓的計劃等。