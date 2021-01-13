新冠疫苗｜科興疫苗50%有效？港專家指數據片面難分析　達標才用

港府擬最快於農曆新年後安排市民接種新冠疫苗，其中兩款疫苗已先後公布臨床數據，惟中國科興疫苗則一再延後，巴西最新的研究數據在香港時間今日（13日）凌晨終出爐，其總體有效率為50.38%，較早前所指的78%下跌近30個百分點。

有港府疫苗顧問專家委員會成員指出，有關數據未有提及分類、研究對象等，現時公布的數字毫無代表性，估計一至兩星期後會有第三期臨床報告，屆時會有仔細數據分析，又指國際及本港專家會把關，只會使用達標的疫苗。有知情人士透露，下周一專家委員會會審核德國BioNTech／復星疫苗，預計即日可拍板通過。

巴西最新的研究數據在香港時間今日（13日）凌晨終出爐，其總體有效率為50.38%。(資料圖片)

巴西布坦坦研究所早前宣布，科興疫苗在當地的「臨床有效率」為78%，但最新公布的總體有效率為50.38%。路透社引述研究人員解釋，今次是將所有輕微個案包括毋須臨床治療的輕症患者，以及無病徵感染個案計算在內。世界衞生組織要求，第一代疫苗防發病率為50%，但現時未有最終數據，未能直接比較。是次臨床研究共有約1.3萬名醫護人員參與。巴西當局會在周日（17日）敲定是否批准科興在當地緊急使用。

印尼是中國以外首個國家批准緊急使用科興疫苗

科興疫苗已先後於印尼、巴西及土耳其等進行臨床試驗，其中已買入科興疫苗的土耳其，招募了7000人，去年12月公布1322名參與者的初步測試分析中，免疫有效率為91.25%，另有1620人參與的印尼臨床測試數據則為65.3%。印尼當局已開綠燈，是中國以外首個國家批准緊急使用科興疫苗，印尼總統佐科維多多更是當地首名接種者。

政府顧問專家委員會成員、香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，科興疫苗有關數字屬臨時數據，並無交代細節及代表性，未有第三期臨床報告前不會建議政府使用。他表示該報告綜合巴西、印尼、土耳其及智利的數據後，需要在權威的醫學雜誌刊登，再有4、5名專家審閱，程序非常嚴謹，會審視疫苗的防發病率、副作用、中和抗體水平、年齡組別、國籍及種族數據等，「過到嗰關就好Reliable（可靠）」。

孔繁毅指，科興疫苗在巴西的數據無代表性Z。（資料圖片）

藥劑師學會建議政府重新考慮 是否採用科興疫苗

香港醫院藥劑師學會關注，科興疫苗在長者及免疫力低的效能可能會低於50%，建議政府重新考慮是否採用科興疫苗為港人接種，建議參考英國做法，將德國復星／BioNTech的疫苗拆散分裝，方便院舍接種、要求牛津／阿斯利康藥廠加快到港、聯絡另外兩間疫苗公司國藥集團及Janssen(贊臣)，爭取洽購疫苗可行性。

對於藥劑師學會指科興疫苗對長者效用或較低，孔繁毅重申，評論無代表性的數字是不公平，並引述德國BioNTech／復星疫苗數據，「（打針後）75歲以上（防發病）係100%，反而後生仔就低啲，依家50%代表咩無人知，78%係咩又無人知，有機會75歲嘅防發病比率係80%都唔定，要睇埋分類。」

歐美國家因疫情嚴重，已經有近千萬人口接種，孔繁毅稱亞洲地區疫情並非失控，會等待第三期臨床報告才決定批准使用與否，「無一個Commitment（承諾），科興或者牛津／阿斯利康唔達標都無辦法，如果專家審核都Okay就會用，任何疫苗唔達標就按既定要求，就係唔用，一定要達標符合WHO（世衞）50%防發病要求，同埋要夠安全。」

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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另一委員會成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，難就非正式數據作回應。他又提到，目前只有BioNTech已向衞生署提交完整報告。被問到科興倘延期提交數據，會否影響委員會審批？許樹昌稱，非他們可以控制範圍之內。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦不得悉科興在巴西的數據細節，但稱若50.38%數字有包含無病徵患者，即代表防感染率達五成，有關比率並不低，還較牛津／阿斯利康的疫苗高；若並無包括無病徵患者，則數字屬偏低，則僅僅符合世衞要求的五成防發病率。

科興疫苗在不同地方都有做研究，但在巴西的數據較其他地方表現差，梁子超解釋在巴西的研究對象為醫護人員，醫院環境的病毒量較高，會削弱疫苗作用，而注射兩支針劑的時間僅相隔兩周，沒有沿用早期研究的四周相距時間。（資料圖片）

巴西的數據並不全面，梁子超認為無論其數據代表防感染或防發病率，在新冠病毒全球大流行下，最重要都是短期內加強個人保護，防止中度至嚴重病徵患者出現，否則會直接影響醫療體系負擔及死亡率高企，而科興在有關方面的保護率都達到九成甚至百分百，令到發病者最多只有傷風感冒般的病徵，「呢個問題唔係特別大，但係預防社區傳播方面，（此）疫苗未必做到好預防」，直到絕大部份人都接種疫苗，特別是高危群組全部接種，令社區產生群體免疫，病毒對他人無威脅，才可以放寬防控措施。

有不願具名的政府顧問專家委員會成員稱，德國BioNTech／復星疫苗的數據清晰，毋須向藥廠索取額外數據，料下周一（18日）即日已可審批，疫苗抵港後亦會作抽樣檢查。

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