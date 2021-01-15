新冠肺炎．最新｜今增38宗確診　碧街15至27A、峰華邨曉峰樓強檢

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（15日）公布新增38宗確診個案，累計9,453人確診。初步確診有40多宗，出現回升。 油麻地再有樓宇有確診個案，碧街15至27A多兩單位有住客確診，需列入強制檢測名單；而柴灣峰華邨曉峰樓亦有2個不同單位有人確診需要強制檢測。至於中九龍幹線地盤群組則多4人確診。

石蔭邨仁石樓17樓09號室的外牆喉管「生草」。（香港大學醫學院微生物學系名譽助理教授龍振邦提供）

石蔭邨仁石樓17樓09號室的外牆喉管「生草」。（羅君豪攝）

【16:48】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報62宗個案，有53名病人康復出院。目前尚有539名確診病人留醫，當中有42人情況危殆，31人情況嚴重，其餘病人情況穩定。負壓病床數目是1,224張，使用率57%；負壓病房數目是678間，使用率70%。

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增38宗確診，患者年齡由6個月至75歲，涉21男17女，累計個案增至9,453宗。新確診個案中，有3宗輸入個案，35宗為本地感染個案，無源頭個案佔21宗，14宗則屬有關連，包括4宗屬中九龍幹線地盤群組。另有逾40宗初步確診個案。

張續指，碧街15至27A樓宇，之前有一個單位2住戶確診，今日多2個單位各有一人確診，三個涉事單位屬不同號數。柴灣峰華邨曉峰樓亦有兩個同座號單位有人確診，兩大廈都需列入強制檢測名單。

對於仁石樓有兩個需要隔離的09單位，未獲安排檢疫。張竹君指，相關人員以為單位無人住，會按名單去拍門，當時以為該單位空置。找到相關居民後，已陸續安排去檢疫中心。

【15:55】食物及衞生局局長陳肇始表示，佐敦道、彌敦道、甘肅街及渡船街的指定範圍內，樓宇一旦有人染疫，涉事樓宇全部居民需強制檢測，其中約20幢大廈明日（16日）起須強制檢測，相關居民要於3天內參與檢測。當局於油麻地梁顯利社區中心、官涌體育館會設檢測中心，亦會派流動採樣車提供檢測服務，同時會派員向南亞裔居民解釋檢測公告。

仁石樓有09室住戶被衛生署遺忘 等通宵至今午仍未撤離靠鄰居接濟

【15:25】葵涌石蔭邨仁石樓共6人確診或初步確診新冠肺炎，涉及3個不同樓層、同一座向的09室單位，衞生署衞生防護中心昨日（14日）表示，所有09號單位的居民需要撤離，凌晨時份開始陸續離開。居於仁石樓高層09室的住戶吳女士指，從凌晨等待至下午仍未被安排撤離，亦未有接到衛生署通知，需要靠同層鄰居接濟。由於住戶吳女士本身為罕有病患者，加上家中有年逾七旬的母親，形容心情忐忑，希望能盡快獲安排撤離。

▼1月15日，石蔭邨仁石樓居民到流動採樣中心進行強制檢測▼

+ 7 + 7 + 7

【14:25】消息稱，今日新增確診新冠肺炎個案超過30宗。

去年訪港旅客僅357萬跌93.6% 旅發局：正商討可否推新一輪賞你遊

【13:32】旅發局公布，2020年全年的初步訪港旅客數字為約357萬人次，較2019年下跌93.6%，去年來港旅客，主要於未造成爆發的1月份來港，隨著2月、3月中起禁止海外旅客訪港，加上實施嚴格檢疫措施，旅客主要是來港探親或有其他必要到訪的原因，真正旅客已跌至近乎零。

迎牛年｜疫情未平 初二煙花匯演、元宵綵燈會、新春酒會均取消

【13:04】新冠肺炎疫情反覆，政府今午（15日）宣布取消大年初二煙花匯演、元宵綵燈會，以及辛丑年新春酒會，是繼旅發局的新年花車巡遊及大埔鄉事委員會的林村許願節後，另外3個取消的賀歲節目。《香港01》昨日引述消息指，至今沒有機構或企業願出錢贊助煙花匯演，令此年度新春盛典無法舉行，是4年內第3度取消。

廟街疫區｜油麻地一帶疫情加劇 鄰區街坊倡地區性強制檢測截傳播

【12:44】油麻地一帶疫情迅速擴散，油麻地梁顯利社區中心的社區檢測中心今早十時運作。有跨區做檢測的市民表示，有朋友居於新填地街舊樓，形容對方居住環境欠佳，不少喉管亂駁，期望政府可安排該區檢測，以策安全。

廟街疫區｜消息：彌敦道、佐敦道、廣東道、甘肅街數千人強制檢測

【11:22】消息指，介乎彌敦道、佐敦道、廣東道、甘肅街一帶，若大廈有一宗確診個案，居民需強制檢測，涉數千名居民，廿多幢大樓，其他當區居民自願免費檢測，可以到油麻地梁顯利社區檢測中心接受檢測。政府並會在該區設流動檢測站。

+ 7 + 7 + 7

食衞局強制檢測公告：

任何在本月1日至14日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月17日或之前接受檢測。受檢人士若在1月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 佐敦上海街163-165號碧荷樓

2. 葵涌梨木道120號石蔭邨仁石樓

3. 元朗擴業街8號朗屏8號1座

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

新冠肺炎｜林正財：料院舍長者將接種BioNTech疫苗 先解凍再運送

【08:00】政府最快於下月為市民接種新冠疫苗，目前最快有望供港的是BioNTech及復星的mRNA疫苗，不過這款疫苗需保存於攝氏零下70度，注射前需先解凍及稀釋，步驟較繁複。

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，屬於高危群組之一的院舍長者應該會獲安排接種BioNTech的疫苗，政府傾向先於疫苗接種中心或醫院解凍疫苗，再運到各間院舍，不排除在院舍內稀釋，但工序都由外展隊負責，不會為院舍加添壓力。他又指，政府在聽取業界意見後，認為不應一次過為同一間院舍的院友接種疫苗，分批注射可以以便觀察接種後有無不良反應，做法更佳。

昨日總覽：新冠肺炎．1.14｜增29確診 新填地街唐樓石蔭邨部分居民送檢疫新冠肺炎｜增29宗確診 多3幢大廈強檢 石蔭邨仁石樓或垂直傳播石蔭邨仁石樓3單位6人確診 住09室須檢疫 袁國勇：有喉管生草記者直擊「廟街疫區」疫廈 染黑喉管亂搭 有人不戴口罩後巷小便新冠肺炎｜「廟街疫區」患者增至27宗 新填地街24號首現患者新填地街唐樓爆疫撤離 有居民照外出用膳返學 三無大廈喉管亂駁新冠肺炎｜新填地街累計27人確診 防護中心表示79名居民已送強檢

+ 7 + 7 + 7

確診食肆｜新增4餐廳 荃灣龍門一番 葵涌海寶漁港上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨公布新增29宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹。當中居於懷疑出現垂直傳播的石蔭邨仁石樓一名59歲男確診者，曾到過葵涌福蔭大廈海寶漁港；他亦曾赴荃灣楊屋道街市。

另外，青衣救護站至少5名救護員「中招」，當中一名32歲男確診救護員曾赴荃灣「龍門一番 上海．紫砂燉湯」等餐廳。

確診大廈｜油尖旺疫區擴大增6廈上榜 2個月大男嬰感染源頭不明

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（14日）公布新增29宗個案。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，油尖旺區疫情繼續擴大，佐敦、油麻地一帶再新增6幢疫廈，當中有兩人屬中九龍幹線或將藍隧道群組；而新上榜的彌敦道462號，患者是2個月大的男嬰，屬於源頭不明的本地個案。

此外，一名日間的士司機確診，他曾在1月10日、即發病翌日曾上班，車牌是「KT1281」。彌敦道462號

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼

+ 7 + 7 + 7

新冠肺炎｜政府推第五輪院舍員工強制檢測 須本月18至27日完成新冠肺炎｜菲傭完成14日檢疫期後現病徵確診 僱主家人需檢疫新冠肺炎｜不足一成外傭已做病毒檢測 食衞局再籲僱主積極協助研檢測結果、電子針卡紀錄世界跨境互通 資科辦：正制定相關標準

▼1月14日報告確診者行蹤▼

+ 23 + 23 + 23

新冠疫苗｜食衞局：正積極向疫苗製造商索數據 籲市民勿信傳聞限聚令｜政府擬限商場提早關門 梁子超：營業時段人流增添風險限聚令｜何栢良質疑商場提早關門成效 倡先商討控制人流

▼1.12新填地街唐樓爆疫▼

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼