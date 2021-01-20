棄高架單軌鐵路　九東交通規劃曝光　自動行人道接通九龍灣至觀塘

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-20 15:47

政府於2007年起研究於九龍東興建單軌鐵路，惟研究逾10年，於去年《施政報告》宣布因建造和運作成本高昂，決定取消，改以「多元組合」作為區內交通配套。土木工程拓展署最新提交立法會的文件，令該區交通計劃詳情曝光，新計劃包括興建至少3段自動行人系統，包括沿偉業街興建一段長1.3公里接通九龍灣至觀塘的高架自動行人道，亦會提供6條電動巴士及電動小巴路線，覆蓋過去提及的單軌鐵路服務範圍。

研究建議建造3條行人天橋接駁九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭。（立法會文件）

啟德高架單軌鐵路擱置後，區內交通改以5類方式連接。當局建議包括在區內發展自動行人道網絡，根據新計劃，將興建3條高架行人路連接啟德、九龍灣行動區及觀塘碼頭一帶。最長一段高架行人道長1.3公里，沿偉業街興建，連接九龍灣與觀塘碼頭，而自動行人道除設置自動行人輸送帶，亦會預留空間，接駁偉業街兩旁的樓宇。土拓署更指，考慮在行人道上加設空中花園，計劃於今年開展詳細技術研究。

個別項目疑縮水 觀塘避風塘天橋未有駁到牛頭角港鐵站

根據計劃，當局亦建議建一條長約600米的行人及單車共用天橋，橫跨觀塘避風塘，讓市民可直接由觀塘海濱花園，沿天橋直達啟德郵輪碼頭。不過該段天橋疑「縮水」，翻查資料，去年有政府消息曾「放風」，指有關天橋會由牛頭角港鐵站起步，直達郵輪碼頭。不過按最新的公開資料，由牛頭角港鐵站至觀塘海濱花園的一段，只會沿用現有勵業街行人路。

至於九龍灣常怡道至偉業街一段，當局亦會興建一條約230米的自動行人道，加強九龍灣港鐵站至九龍灣行動區的接駁。

九龍東將設6條巴士及小巴線，會於今年逐步採用電動車行駛。（資料圖片）

增6巴士小巴線 兩條已通車 今年逐步用電動車

為填補決定擱置興建單軌鐵路的交通服務缺口，當局亦建議在區內增設4條專線巴士，和2條專線小巴路線，主力來往啟德、九龍灣，以及接駁到油塘、秀茂坪等路線，其中有3條已投入服務；其餘3條路線將分階段，在2028年或以前全部啟用。土拓署又指，今年開始會為以上路線逐步引入電動車輛，亦會在觀塘、九龍灣及啟德，設立智能交通公共運輸交滙處，提供充電設施。

政府計劃在觀塘一幅用地作綜合發展（紫色區域），而市建局亦現於觀塘港鐵站附近有發展項目（橙色區域），土拓署建議興建120米的高架園景平台（藍色區域），連接兩個項目與觀塘站。（立法會文件）

政府過去亦建議在啟德發展區內，興建全長13公里的單車徑，可由啟德往觀塘，預計全線會在2025年以後落成；至於推遲至今年推行的水上的士，亦有在啟德設站。政府亦計劃在港鐵觀塘站旁的一幅「政府、機構或社區」用地，建造長約120米的高架園景平台，連接港鐵站與市建局的觀塘重建發展項目。