尼籍男子「陰轉陽」質疑檢測失準　梁子超：採樣位置不準確或影響

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-21 11:34

居於油尖旺強制檢測指定區域附近的尼泊爾籍男子，兩度接受社區檢測呈「假陰性」，最終入院後始證實確診。呼吸系統專科醫生梁子超今(21日)於商台節目表示，核酸檢測有基本限制，倘採樣位置不準確或患者潛伏期長，均會影響檢測結果，情況難絕對避免。 有當區區議員則引述該確診街坊指，社區檢測準繩度兒戲，亦引起不少街坊憂慮。

有尼泊爾籍患者月初出現病徵後，曾兩次到社區中心及流動採樣車作檢測，結果均呈陰性，後來感不適送院，才證實確診。呼吸系統專科醫生梁子超表示，核酸檢測敏感度高，但亦有基本限制，由於呼吸道範園大，病毒出現時間不一，倘採樣位置不準確或患者潛伏期長，均會影響檢測結果，情況難絕對避免。他又提到，即使是醫院，亦間中有「假陰性」，「難排除偶然有呢個情況。」



若實驗室有群組「陽轉陰」或「陰轉陽」宜檢視流程

梁子超認為，倘實驗室發現有群組的檢測結果呈「陽轉陰」或「陰轉陽」，則值得檢視採樣流程，包括品質控制程序有否出現問題，因影響廣泛。



他強調，所有檢測方法均有機會「假陰性」，但醫院則可進行影像掃描，及多重測試輔助覆檢，包括採集下呼吸道樣本。被問到今次事件會否影響市民接受檢測信心，他則強調，檢測結果僅反映採樣一刻情況，呈陰性不代表沒有染病風險，呼籲市民如病微持續，必須持續求醫。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，患者家庭中有3人檢測由「陰轉陽」，而接受不同檢測時間只相差數小時，認爲未必是個別事件。（資料圖片）

何栢良：患者家庭3人檢測「陰轉陽」 非個別事件

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，患者家庭中有3人檢測由「陰轉陽」，而接受不同檢測時間只相差數小時，認爲未必是個別事件。他説，正確採樣方法應在咽喉或鼻咽停留約5秒及轉動，建議承辦商可加強培訓採樣人員，並派人到場觀察，亦可分析不同採樣人員所作檢測的陽性比率，以檢視採樣程序是否有問題。



何又指，患者早前因出現病徵看私家醫生，但未被安排做檢測，衛生署亦應作出調查。

該尼泊爾籍患者Dilip Rai現留醫，接受治療。(資料圖片/受訪者提供)

當局有於強檢範圍一帶設置流動採樣車，便利居民接受檢測。(資料圖片)

油尖旺區議員(佐敦北）何富榮於港台節目受訪時則指，該尼泊爾街坊亦有向其求助，首次檢測是於梁顯利社區中心進行，及後因病情未見好轉，開始發燒，再赴私人診所，醫生只懷疑他患扁桃腺發炎，他於18日再前往流動採樣車，但結果未出爐，已因病情轉差需要入院，結果醫院檢測結果呈陽性，惟他留院期間，卻收悉流動採樣亭檢測結果為陰性。其妻兒隨後確診，但於社區檢測結果亦同顯示陰性。



何引述該街坊指，社區檢測兒戲，不少街坊事後亦擔心檢測準確度，會延誤治療。他又認為，倘強制檢測需加入禁足令配合，倘檢測情況依然強差人意，「我會有保留。」