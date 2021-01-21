伊院普通科護士初步確診　曾與北區醫院染疫護士共膳

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-21 19:23

新冠肺炎疫情繼續在公立醫院蔓延，醫管局總行政經理庾慧玲今日（21日）表示，北區醫院昨日有一名於隔離病房工作的護士確診，其後有4名護士列為密切接觸者，經追蹤後發現再有1名屯門醫院護士和1名伊利沙伯醫院護士曾與確診護士一同用膳。其中伊院護士檢測後已初步陽性，伊院再多5名護士及1位文員要檢疫。 庾慧玲呼籲，無論返工或放假，醫護應盡量避免聚餐，亦希望農曆新年期間「忍一忍」，保持社交距離及不要聚會。

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庾慧玲表示，再發現1名屯門醫院復康病房護士，以及1名伊利沙伯醫院普通科病房護士，曾與昨日公布初步確診的北區醫院護士（#9854）用膳。其中伊利沙伯醫院護士昨日檢測結果呈陽性，她無出現病徵，昨日是最後一日上班，工作期間有穿著合適保護裝備，無處理高風險程序，故沒有病人被列為密切接觸者。但是，該護士在1月19及20日曾與同事用膳，故有5名同院護士及1名文員要檢疫。

庾又指，北區醫院就確診護士進行流行病學追蹤，為內科同事檢測及採集69個環境樣本化驗，全部呈陰性。

屯門醫院、瑪嘉烈醫院護士染疫

而屯門內科及老人科有護士（#9868）今日確診，昨日因喉嚨痛及咳嗽，到職員診所求醫，測試結果呈陽性。該護士在1月15日開始放假，負責行政工作，無需要接觸病人，故沒有同事及病人列為密切接觸者。

此外，瑪嘉烈醫院一名護士初步確診，其之前因有家人確診，1月16日送檢疫，兩日後感不適，但深喉唾液樣本呈陰性，昨日檢測發現初步確診。經醫院接觸追蹤，發現該護士在接獲家人確診通知前，曾與一名同事用膳，歷時半小時，當時雖有板分隔及沒有聊天，但為謹慎起見，這名同事被列為密切接觸者。

面對近日多名醫護確診，庾慧玲表示會視乎人手作出適當調動，但提醒同事避免一同用膳，尤其是目前有不少個案沒有病徵，不會知道自己是否受到感染，在農曆新年期間也不要聚會。

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