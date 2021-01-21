強制檢測大廈｜富榮花園2座最終上榜　居民即日往社區中心檢測

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-21 20:32

衞生署今天（21日）公布新增70宗新冠肺炎確診個案，再多5幢大廈被納入強制檢測。鄰近「廟街疫區」的富榮花園2座，繼早前有2個單位出現相關個案後，再有1個單位有源頭不明個案，居民須強制檢測。

有居2座的居民今日立刻預約到油麻地梁顯利社區中心檢測，半小時內完成，料明天可能會有多人輪候，亦擔心病毒經公共設施傳播。

富榮花園2座居民黃先生平時會去附近油尖旺區街市買餸，他認為強制檢測作用不太，但政府要求下只能配合。他表示有做足防護措施和清潔，屋苑環境衛生良好，渠管沒有改裝，也沒有劏房。

2座居民郭先生指屋苑並非舊樓，而且環境空氣好，街道寬敞，反問若擴大範圍是否包括鄰近的豪宅和果欄。居民馬太亦表示屋苑和區內唐樓相隔一段距離，不必擴大指定區域。

黃氏夫婦得悉居住大廈納入強制檢測後，立刻預約油麻地梁顯利社區中心檢測，半小時內完成，他們料明天可能會有多人輪候。黃先生指擔心病毒經公共設施傳播，認為有需要才擴大指定區域。他指，去年的全民檢測自願參與。

▼深水埗指定區域6幢疫廈▼

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油麻地爆疫，黃先生指果欄人流減少，做生意的損失慘重，他認為應按需要實施強制檢測。黃太表示，香港地方太小，市民周圍去，懷疑指定區域強制檢測的成效。