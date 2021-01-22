洗碗女工稱遭兩廚言語性侵　向東主投訴不果終被裁　求賠償48萬

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-22 15:26

獨力照顧兩子的寡婦，在餐廳找到洗碗工作，聲稱遭兩名廚師多番出言性騷擾，包括說：「不如你俾我X」、「我幫你瀨X吖」。寡婦曾向餐廳東主投訴，東主叫她容忍之餘，更不時與參與兩廚的行為。寡婦多番投訴，與東主與兩名廚師關係轉差，最終被解僱。她昨(21日)透過平機會入稟區域法院，控告東主和兩名廚師違反《性別歧視條例》。要求賠償約48萬元，並書面道歉。

申索人為一名寡婦，3名答辯人分別為經營新APM小廚的許家富、易家華及易志龍。

入職數月後多番遭兩廚語言性侵

入稟狀指，申索人自2018年4月起在該餐廳任職，她指廚房工作的易家華及易志龍在同年11月起多次性騷擾她。如易家華曾說：「男人就係要X人X，唔通俾個仔X咩，梗係俾我X啦」、「阿姐，呢啲係你嘅X水，你係唔係無男人X吖，我幫你瀨X吖」。

易志龍則曾稱：「無丈夫，你應該俾我X」、「收工啦，我返去XX啦」等。申索人與另一名男同事交談，兩人則向該男同事稱：「佢係唔係俾佢個X你睇？佢個X點吖？」

指東主也有參與其中

申索人因此向許投訴，許反叫她容忍，有時甚至參與其中。如易志龍在申索人在場下，摸許的下體。許表現高興，並謂：「再摸扣工資」。申索人多次投訴，令她與許、易家華及易志龍關係變得十份惡劣，無法一起工作。於2019年4月，許解僱她。

聲稱受騷擾至焦慮抑鬱惡化

因多番遭易家華及易志龍性騷擾，令申索人感冒犯和受侮辱。她因精神受困而不能入睡，要向精神科醫生求醫。而事件令她的焦慮抑鬱症惡化，她曾因此入院接受精神科治療。

案件編號：DECO2/2021