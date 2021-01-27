護老院被加租結業　院友需農曆年後遷出　家屬批社署支援不足

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-27 15:50

新冠肺炎疫情影響下，安老院舍禁止家屬探訪。一家於北角的安老院舍，有院友家屬透露，本月（1月）獲院舍通知，因院舍遭業主加租須結業，要求於2月底前遷出。家屬稱，在疫情下難另覓宿位，又擔心長者難獨自適應新環境，批評社署未有人性化處理事件，「當我哋係一件貨。」有購買非資助宿位的家屬稱，須自行上網覓資料，曾聯絡10多間院舍，至今未有合適選擇，認為社署支援不足。 立法會議員張國鈞稱，事件涉及80多名長者，當中年紀最大的院友已是逾100歲的人瑞，他促請社署設立小組介入事件，並協助家屬過渡。

涉事護老院是位於北角的嘉頤護老中心，根據社署資料，該院屬參加護理安老宿位買位計劃的私營安老院，共提供81個宿位，一半為資助宿位。《香港01》正就事件向社署查詢。

一家於北角的安老院舍家屬指，於1月獲院舍通知，因被業主加租須結業，要求他們於2月底前遷出。（張嘉敏攝）

護老院院友家屬施先生表示，其91歲母親透過院舍券計劃入住涉事護老院。他於1月中接獲院舍通知，要求他們於2月底前遷出。施先生坦言感到「晴天霹靂」，因母親適應環境困難，即使入住嘉頤護老中心初期，也要由家人輪流陪伴，才能適應環境。施先生直指，想像不到於疫情下，母親轉院後，如何獨自適應陌生環境。

施先生續指，疫情下難到其他院舍實地觀察。他曾經向社署求助，對方僅稱可確保協助轉到另一間安老院。他稱，社署未有考慮到實際情況，「好似當係一件貨。」

家屬周女士稱，社署對購買非資助宿位的人士支援不足。（張嘉敏攝）

周女士的母親亦為護老中心的院友，現時已年屆90歲。由於其母屬於私位院友，社署要求她自行為母親另覓宿位。周女士稱，過去一個多星期，看過10多間護老院，但大部分不符要求。她稱，轉院既有宿費、選址等考慮，單靠自己上網找資料，感到大壓力，「好想有人跟進，畀我可以問吓問題。」

她又表示，護老院的網上資料不足，未有列出租約期滿時間，「怕一年後，又要面對呢個問題。」她希望政府可介入處理，支援家屬，最想可留在原址。

立法會議員張國鈞稱，據他了解，涉事護老中心被業主加租一倍半，由月租20多萬元加至50多萬元，而護老中心有就事件與業主談判，但最終仍要結業。他稱，受影響長者年齡大部分為80至90歲，甚至有達100歲的長者，他們難於1個月內搬走，加上疫情及農曆新年將至，令家屬面對更大困難。他稱，有「買位」家屬反映，曾向社署要求轉到私營安老院暫住，但不獲署方批准。他促請社署設立小組協助家屬，並更「人性化」處理事件。

嘉頤護老中心︰業主堅持加租逾倍 向院友和家屬致歉

嘉頤護老中心回覆查詢，指早前收到業主通知大幅加租逾倍。管理團隊曾與業主磋商，表示願意接受加租七成，希望達成續租協議，惟業主堅持加租逾倍的幅度。

嘉頤護老中心表示由於無法負擔租金，亦不欲大幅增加收費，將成本轉嫁予各院友和家屬。故此無奈將於3月底正式結業，並向院友和家屬致歉。嘉頤稱，現正與院友和家屬商討，並與社署保持緊密聯繫，積極安排約80名院友遷往其他院舍。嘉頤稱，院舍面積約一萬平方呎，根據租約紀錄，業主過去10年，曾於2011年和2016年加租，每次幅度約10%至15%。