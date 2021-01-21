新增70確診　本地63宗油尖旺區佔31宗　常安大廈老人院院友中招

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-21 17:35

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（21日）公布新增70宗確診個案，較昨日（20日）77宗稍為減少。當中有7宗為輸入個案，有16宗為源頭不明，累計增至9,868宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，在全數個案中，31宗個案來自油尖旺區，當中14宗居於指定區域，即「廟街疫區」；而1宗則住核心區。 另外，今日初步確診個案中，一宗涉名老人院院友，該院舍位於九龍佐敦炮台街常安大廈2樓。翻查社署網頁，該老人院應為「常安護老中心」。張竹君指，該院友為80歲男翁，有21名院友及6名員工列為緊密接觸者，須送往檢疫中心。

張竹君今日於疫情記者會中表示，在新增的70宗個案中，確診者年齡由2個月至83歲；38男32女。臨時檢測中心發現20宗確診個案，其中11宗均來自油麻地檢測中心及流動檢測站。當中輸入個案為7宗，16宗屬無源頭個案。而整體本地個案中，31宗位於油尖旺區，當中14宗住在佐敦指定區域，包括一宗在核心區。

而在油麻地佐敦指定檢測範圍中，再新增兩棟大廈因出現一宗個案，被納入強制檢測範圍，為吳松街121號，以及渡船街7至10號，兩棟大廈分別涉及一宗確診個案。

▼深水埗指定區域6幢疫廈▼

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▼1月18日廟街疫區居民生活情況▼

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另外，初步確診個案方面，今日有40多宗初步確診個案，包括16宗由臨時檢測中心揪出，11宗是檢測中心找到，來自油麻地檢測中心。初步確診個案中，一名病人為老人院院友，是80歲老翁；而他所住的老人院位於九龍佐敦炮台街常安大廈2樓。張又稱，該老人院為小型老人院，為長者及員工進行檢測時找到個案，確診老翁沒有病徵。

張竹君指，該確診老翁「行得郁得」，故會在院內「周圍行，有時都未必全時間戴口罩」。她又指，老翁不出老人院，正了解昨日測試是否全部有結果。