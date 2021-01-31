煥然懿居二期半數單位為兩房、三戶設計　不設開放式單位

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-31 11:30

市建局土瓜灣馬頭圍道的首個港人首置項目「煥然懿居」，原定以私樓發售的43個貨尾單位，早前轉為首置出售。 市區重建局行政總監韋志成今日（31日）發表網誌，指參考了今次經驗，就毗鄰的「煥然懿居二期」項目，初步計劃將260個首置單位的一半數量，撥作兩房及三房戶型，以盡量照顧家庭申請者的需要；至於餘下的一半單位，將為一房戶型設計，故此，「煥然懿居二期」項目將不會提供開放式單位作選購。

市建局首個港人首置項目「煥然懿居」中，原定以私樓發售的43個貨尾單位，早前轉為首置出售。（資料圖片）

韋志成表示，在過去的周三及周五（27日及29日），已安排「煥然懿居」貨尾單位的第一批申請者揀樓，兩日共有40伙獲揀選，當中包括28伙首次加入「首置」單位發售的三房戶型。而市建局已邀請新一批合資格的申請者，在周三揀選餘下3伙單位。

市建局指，所有申請者於參觀煥然懿居單位前，需先在屋苑地下的銷售中心工作站量度體溫，才會獲安排參觀單位。（市建局圖片）

家庭申請者以三房戶型為目標 一房單位最受單身者歡迎

韋志成指，為了解三房戶型是否切合目標群組的需要，團隊整理成功揀選單位的申請者的家庭和經濟特徵資料。根據初步觀察，在40個合資格申請者當中，31個屬於家庭申請者，他們絕大多數以三房戶型為購買的目標。

數據顯示，大約6成購買三房戶型的申請者屬於「80後」甚至「90後」的三人和四人家庭，他們大多育有一至兩名年幼子女，傾向面積較大、房間數目較多的單位，以滿足現時及未來家庭成員的需要。

至於一房單位的設計，以及有獨立廚房的戶型，則最受一人申請者歡迎，這戶型的單位在揀樓的首天已全數被揀選和售出。

煥然懿居二期不提供開放式單位

韋志成說，隨著市建局成功落實「煥然懿居」，工程團隊已就毗鄰的「煥然懿居二期」項目，展開詳細的規劃設計工作，希望爭取新一批首置單位能夠推前在2023年預售。



他續指，參考了今次經驗和業主的置業需要，初步計劃在二期項目中，260個首置單位的一半數量撥作兩房及三房戶型；至於餘下的一半單位，將以一房戶型設計，故此，「煥然懿居二期項目」將不會提供開放式單位。

考慮到家庭戶的需要，在設計「煥然懿居二期」屋苑會所和戶外設施配套時，亦盡量探討引進更多元化和適合長幼共融的設施；而二期的地面休憩空間亦會透過融合規劃設計，與「煥然懿居」連接。