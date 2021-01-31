教育局推不同措施　協助學生以成長心態面對考試

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-31 15:04

因應疫情，學校暫停面授課堂，加上日常生活可能遇上各種改變，學生的學習節奏和溫習計劃或會被打亂。學生面對考試，難免感到壓力，心情可能變得緊張或忐忑不安。教育局教育心理學家張巧儀今日（31日）以「協助學生以成長心態面對考試」為題，在教育局網上專欄「局中人語」撰文。

1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

文章指，要促進學生的正面情緒和行為，增強學生的保護因素是有效的方法，家長及學校協助他們以正面的態度面對考試，尤其重要。為鼓勵學生和家長善用正向的技巧和心態應對考試壓力，教育局上月製作了兩款電子海報，以輕鬆和口語化的形式介紹如何在疫情下積極準備應試。而及至二月，局方會再推出另外兩款電子海報，幫助學生和家長以正面的態度面對不同的考試結果。

文章又指，教育局一直致力透過不同的措施促進學生的情緒健康，以及鼓勵學校未雨綢繆，在校園發生危機事件前，就不同情境作充足的準備。局方本學年初已更新了學校《危機善後介入工作及心理支援》應用手冊，並上載至教育局網頁，供學校人員參考。局方亦定期為學校人員舉辦培訓活動，加強他們處理相關危機事件的能力。此外，這兩個月，局方還為中、小學的學校人員舉辦多場以「學校危機處理 — 危機介入心理支援」為題的工作坊，由教育局教育心理學家主講及帶領參加者分組研討個案。

文末，張巧儀指，老師及家長的關懷和教導，是學生成長不可缺少的養料，期望大家多加培育學生的成長心態，讓這心態成為學生的內化力量，幫助他們面對生活上的挑戰，茁壯成長。