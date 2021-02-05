海洋公園與中大簽備忘錄　加強生態保育　為SEN生設計學習活動

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-05 22:08

海洋公園上月公布具體「重生方案」，做好教育及保育工作，為其中一大重點。海洋公園今日（5日）與中大簽署合作備忘錄，加強生態保育的長期合作關係，合作項目涵蓋學生和公眾參與的計劃，包括為有特殊教育需要（SEN）的幼稚園、小學學生，設計探究式學習活動。

海洋公園今日（5日）與中大簽署合作備忘錄，加強生態保育的長期合作關係。（海洋公園提供）

海洋公園主席劉鳴煒致辭指，近期宣布的未來發展策略強調，公園將會更努力不懈地於公園內外，推動保育和教育工作，很高興能與中大展開嶄新合作計劃。他說，最令人鼓舞的是，與中大聯手推出，專為SEN學生而設的教育課程，設計一系列探究式學習活動。

中大校長段崇智則指，中大研究人員早前在公園協助下，於水母研究領域中，取得突破性的成果，相信未來在合作備忘錄下，雙方可就修復海洋生態，和提升海洋科普教育，有進一步的合作，並培育新一代可持續發展領袖。

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環境局局黃錦星亦有出席，其強調政府一直支持自然保育工作，在應對氣候變化方面，力爭2050年前實現碳中和，至於在保育方面，政府正籌劃南大嶼海岸公園、北大嶼海岸公園，及落實擴展南丫島深灣限制地區及限制期以加强保護綠海龜、加強保護瀕危物種、改善郊野公園設施以及復育偏遠鄉郊環境等。

在備忘錄下，其中一重點保育教育活動，是為就讀幼稚園和小學的SEN學生，設計探究式學習活動，內容會由中大SEN教育心理學家及海洋公園探索及教育團隊共同設計。海洋公園表示，參加學生可走出課室，於海洋公園、中大校園內實地學習；海洋公園亦會推出校本蝴蝶普查計劃。