電單車手閃避防暴警受傷入稟追討　申法援等足10個月仍被拒

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-09 20:05

電單車外賣員莊先生，前年12月31日在工作期間途經旺角警署，遇到一班防暴警員衝出，他閃避下倒地受傷，事後須停工半年。他於去年3月初申請法援，等候10個月後終在上個月獲回覆，但答覆是拒絕其申請。 莊先生今日（9日）與三名民主派區議員的陪同下，到法律援助署提出上訴。按慣例，上訴將會排期至高等法院作出裁決。

從事外賣工作的電單車手莊先生，2019年12月31日在工作期間途經旺角警署，他指當時突然有一班防暴警員從警署中跑出。他憶述事發時行車交通燈是綠燈，馬路上卻突然出現警員，急忙閃避下倒地，臉部、眼、手腳多處受傷，半年內都未能工作。由於他是自僱人士 ，無法報工傷，該半年時間零收入，要向他人借錢過活。

協助油尖旺區議員曾自鳴、李國權、朱江瑋曾翻查事發片段，事發時無大衝突，亦無出現群眾叫囂情況，但警員突然衝向一名派發面具的市民，最終導致意外發生，認為莊先生受傷與警方的行動有關。莊先生於去年3月初申請法援控告警務處處長鄧炳強，要求賠償醫療、生活、電單車等相關損失，金額約為六位數。

至今年1月23日，莊先生收到法援人員的電話表示拒絕其申請，理由今次事件與莊先生聘用的大律師，所引述警方直接導致受傷的英國案例不同， 加上香港1997年回歸後未有案例的案件，未必要參考其他國家的犯例，故推算案件的勝數不高，拒絕其申請。

曾自鳴、李國權、朱江瑋今日指出，法援只是行政部門並非法庭，亦指今次的案件或會成為成為香港第一宗案例。他們說：「今次案件不單係追討金錢，更係為莊先生取回公道。」

莊先生在三人的陪同下，到法律援助署提出上訴。按慣例，上訴將會排期至高等法院作出裁決。

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