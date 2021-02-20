劇場屢關閉　演員轉職消毒小巴　今網上做戲、教班重拾「舞台」

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-20 10:28

過去一年疫情反覆，最新公布失業率升至7%，不少行業均受影響，其中康文署屢次關閉轄下埸地，演藝界大受打擊。疫情初期爆發時，所有表演幾乎全煞停，演員陳建文（文仔）為搵食，轉做裝修、手調飲品店職員、消毒公司、電台助理等，他自言是「馬死落地行」，邊做邊盼重返舞台，惟疫情一波接一波，劇場數度關閉，學校又停課，有排練好的心血因此付諸流水。場地受限，未阻心中舞台，一眾演員變網上做戲、教班，「只有心中有舞台，邊一度都係舞台，噴消毒都可以係表演。」

演員陳建文（文仔）為搵食，轉做裝修、手調飲品店職員、消毒公司、電台助理等。（盧翊銘攝）

心中有舞台 邊一度都係舞台



過去一年，每每疫情反覆，劇場又要關閉，殺劇團、演員一個措手不及。去年2月疫情爆發，康文署轄下場地關閉，演員失去表演場地，無工開，要維持收入，便要做其他新嘗試，做過裝修、手調飲品店職員、消毒公司、電台助理的文仔，形容是「馬死落地行」，「做消毒起碼吊住條命，唔駛死，只有心中有舞台，邊一度都係舞台，噴消毒都可以係表演。」

只有心中有舞台，邊一度都係舞台，噴消毒都可以係表演。 演員 文仔

文仔慨嘆：「由限入座人數七成，去到五成，再去到唔俾入觀眾，到場地完全關閉。」（盧翊銘攝）

以為捱一陣，疫情便過去，誰知道又有第二、第三，甚至第四波爆發。「由限入座人數七成，去到五成，再去到唔俾入觀眾，到場地完全關閉。」文仔去年兩個已排練好的劇目，去到最後階段，無奈腰斬，甚至連「面世」機會也沒有。

文仔指，其中一場是聖誕場次木偶劇，「投放了好多心機、精神、宣傳」，已去到留飛階段，但11月底時，因第四波疫情爆發，由12初開始關閉康文署轄下表演場地，不得接待現場觀眾，一切心血又付諸流水，劇團急忙商討應對策略，只好改為拍片，「希望都有人欣賞到」，但政府又突然即將關館，只可匆忙在完成，文仔說來遺憾，「始終燈光、舞台，都未準備好」。

他質疑，政府勒令關閉多個行業停業，到底是否有助抗疫。（盧翊銘攝）

他質疑，政府勒令關閉多個行業停業，「如果禁了某一行業，係咪真係有用？睇返對個確診數字係咪真係有影響？」作為受影響的一員，他坦言最初沒料到疫情會咁長，「仲長過沙士」，社交網站上同業「R撈」帖文越來越多，「有人跑去賣影印機、賣豬肉、貨倉執貨」，但大家一心望疫情快過，重返舞台。

業界便要另僻新路，包括將學校巡演，改以網上形式進行。（盧翊銘攝）

表演改以網上進行已感滿足 「難得有劇做」



作為業界，只能被動應對，不打算坐以待斃，便要另闢新路，包括將學校巡演，改以網上形式進行。文仔解釋，演員主要收入除了表演外，另一收入便是教班，但因應疫情，學校不時停課，劇團便以另一種方式，為小朋友呈現舞台。



排戲地方不大，在大鏡前設置一部攝錄機，演員便投入角色，如置身於舞台上，「都有好多事情要掌握，例如動作要再跨張點，鏡頭如何擺位」，雖然現場感不足，但他仍十分滿足，「難得有劇做」。

朋友話我好似水一樣......經歷有就有，無就無，已經比好多人幸運。 演員 文仔

回顧過去一年，僅得一場可親身到學校上台演出，「好記掛那種感覺，好開心，雖然同學仔坐到好似考試咁，隔到1.5米，但見到大家的反應是不同」。問他會否覺得因疫情，錯失了很多機會？文仔想了想，「如果無疫情，可能會好多大show都有得做」，但他再笑笑，「我個人都無咩特別計劃」。他安慰自己，如果不抱太大期望，如果劇場再次關閉時，便不會太失望，「朋友話我好似水一樣......經歷有就有，無就無，已經比好多人幸運。」