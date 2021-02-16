患病青年藏鐳射筆脫罪　控方求再取精神科報告　官指不必要拒絕

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-16 18:47

受精神病困擾多年的23歲無業青年，涉前年在沙田管有裝上鋼珠的氣槍及鐳射筆，他就管有攻擊性武器及管有仿製火器罪受審，審訊期間解釋帶氣槍使他感到安心。裁判官今日（16日）裁決時指，基於被告的精神情況，不排除其說法有可能屬實，而且沒證據顯示他身處示威衝突現場，裁定他兩項罪名不成立。控方在裁決後突然提醒法庭，基於公眾利益，法庭可考慮為被告索取精神科報告，但裁判官認為其精神問題應已處理，還押精神情況穩定的被告索取報告實屬不必要，亦不適合在被告脫罪後，再令他失去自由。

被告姓諸（23歲，無業）涉於前年12月10日，在沙田好運中心攜有約21厘米長的氣槍，內有一個含14粒鋼珠的彈匣，以及一支黑色鐳射筆。被告在審訊時，曾解釋攜帶氣槍使他感到安心。

無證據顯示被告曾拿氣槍使用

署理主任裁判官溫紹明指，被告受精神病困擾多年，曾於2016年企圖自殺而需要入院，當時亦出現幻聽，相信被告沒有誇大病情，法庭並非認為精神病患者說什麼也要接納，但現時未有證據顯示被告曾拿出氣槍使用，或身處示威衝突中。雖然被告並非很可信，但不排除其說法有可能屬實，裁定他管有仿製火器罪罪名不成立。

鐳射筆亦有合法用途

至於管有攻擊性武器罪，溫官認為沒有證據顯示，被告身處或正前往示威現場，鐳射筆可以有很多合法用途，雖然法庭知道有人會使用鐳射筆照射警方，但也有人會照射在死物上表達意見，雖然被告有可能用以攻擊他人，但這非唯一推論，所以亦判他罪名不成立。

脫罪後再令失自由不適當

溫官判被告罪名不成立後，控方指溫官提到被告有精神問題，基於公眾利益，可考慮引用《精神健康條例》為被告索取精神科報告。但溫官澄清，法庭並非認為被告出現精神紊亂，而是覺得他案發時或受精神問題影響，而且距離案發時間已逾一年多，沒證據顯示他需要接受進一步精神治療，還押精神情況穩定的被告以索取報告實屬不必要。再者，被告被捕後一度還押，期間曾接受精神治療，相信其問題應已處理，不適合在被告脫罪後，再令他失去自由。

案件編號：STCC4438/2019