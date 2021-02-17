消委會｜扣稅延期年金計劃保證回報、年費差異大　有計劃可保終身

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-17 11:52

自2019 年起，市民可投保獲保險業監管局認證的「合資格延期年金保單」（「合資格延期年金」），從而獲得稅務扣減優惠。消委會比較23個由不同保險公司推出的合資格延期年金，發現在投保年齡、最低保費、保費繳付年期、累積期等均有明顯差異。 消委會建議，有意投保的人士應向保險公司查詢個人化的內部回報率，並貨比三家，再選擇最合適的計劃。

消委會比較23個由不同保險公司推出的合資格延期年金，發現在投保年齡、最低保費、保費繳付年期、累積期等均有明顯差異。（資料圖片）

年繳保費可相差2倍 有計劃可保終身

消委會比對了 18 間保險公司、合共 23 個延期金計劃，並比較各個保費繳付年期設定為5年的計劃，發現年繳保費介乎36,000至105,447元，相差近2倍，年金期則介乎10年至30 年。



另外，部分計劃提供年金至受保人指定歲數，其中6個計劃提供的年金期可至 99 歲或以上，甚或終身。

保證內部回報率差異大

消委會又發現，不同計劃的保證內部回報率差異頗大，比較提供 5 年保費繳付年期的計劃，保證內部回報率由最低 0.01%至最高 3.33%；10 年保費繳付年期的計劃所提供的保證內部回報率，則介乎 0.24%至 2.9%。

消委會提醒，即使是屬同一計劃，但消費者所選的保費繳付年期、累積期及年金期長短、繳付方式等，都會影響最終保證內部回報率。例如以保費繳付年期為 5 年、保證內部回報率達 3.33%的計劃為例，該計劃的累積期為 10 年、以美元結算並以年繳方式支付保費。若累積期減半至 5 年，保證內部回報率便會下降至3.17%。

48%計劃可延長保費寬限期或設失業保障

消委會又指，保費繳付年期可長達 10 年，投保人日後若遇上經濟困難，致使暫時未能支付保費，有11 個（48%）合資格延期年金計劃可提供延長保費寬限期或失業保障等，保單持有人於指定期限內暫緩繳付保費。