ICE FIRE將全線結業　八十後嘆失潮牌集體回憶：最記得把長遮

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-17 20:13

成立近40年、主打美國、日本休閒時裝衣飾的連鎖零售商ICE FIRE將在今年3月全線結業。有市民得知結業消息後，特意到店舖閒逛，有人更指ICE FIRE是當年讀書期間，「風靡一時的潮牌」，是現今30多歲一代人的集體回憶，對品牌要結業感到可惜，並指印象最深刻為「鎮店之寶」的ICE FIRE長遮，從此成為絕唱。

主打美國、日本休閒時裝衣飾的日資連鎖零售商ICE FIRE將在今年3月全線結業，位於漆咸道南的分店正進行清貨大減價。（陳家怡攝）

ICE FIRE於1982年成立，初是是一家日資公司，主力拓展香港業務，並引入日本和美國牌子，目前在本港有8所分店，包括位於漆咸道南的地舖，店內正進行「清貨大減價GOODBYE SALE」。

已轉上網買衫 上次光顧已是18年前

剛得知ICE FIRE即將結業消息的李先生，特意過來尖沙咀分店，他表示10多年前仍讀中六時，該品牌甚為流行，在黃埔、西九龍等地區均有分店，印象最深刻為ICE FIRE自家出產的長直遮，但現時已難得一見。

他指，相比起其他服飾連鎖店如Giordano等，當年ICE FIRE款式特別眾多，而且在年輕人心目中較「潮」，售價不算太貴、質素不錯。他又說，過去ICE FIRE亦會代理售賣Champion品牌衛衣，他家中仍有保存購自ICE FIRE的特別收藏模型，例如Beatles人偶等。

李先生上次在ICE FIRE購物已是18年前，他形容，ICE FIRE絕對是30多歲一代人的集體回憶。（楊凱力攝）

30多歲的李先生上次在ICE FIRE購物已是18年前，他形容ICE FIRE絕對是他那一代人的集體回憶，他早一陣子才和太太說起，疫情下經濟不景ICE FIRE仍未結業並有地舖「仲可以頂得住」，怎料事隔十多天後卻傳來結業消息，令他感到可惜。

美日街頭風服飾售價較其他連鎖牌子貴

40多歲的陳小姐表示，ICE FIRE衣飾風格獨特，值得在香港市場留低，無奈慨嘆如今經濟不好，零售店難以經營。

她指ICE FIRE流行時，已是至少15年前的事，以前沒有Uniqlo等大型連鎖店，不容易去外地旅行，其發售的美日街頭風格服飾不常見，款式亦較特別。她說當時其服裝也比較昂貴，曾買過一件700元連身裙，現時都捨不得買同價格的裙子。

朱小姐指10多年前讀書時曾經儲零用錢，來買經挑選過、較喜愛的服飾。（楊凱力攝）

朱小姐亦可惜ICE FIRE結業，指10多年前讀書時曾經節省飯錢，儲零用錢，來買經挑選過、較喜愛的服飾，例如大衣和袋子，她數個月前曾到店買襪和帽子。