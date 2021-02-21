新冠肺炎・最新｜關注疫情是否反覆　疫苗本周二可預約登記

撰文：朱海棋王潔恩黃偉倫勞敏儀孔繁栩袁澍歐陽德浩陳嘉慧黃穎津陳淑霞黃詠榆
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新冠肺炎疫情持續，本港周六（20日）新增15宗確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。昨日當局無召開疫情記者會，今日將關注疫情是否反覆。
首批疫苗已運送抵港，本周二（23日）起可預約登記。
▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼
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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼
【00:00】本港周六(20日)新增15宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括一名29歲的士司機和一名42歲私家醫生。政府於晚上向7處地方發出強制檢測公告，包括曾於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工。
強制檢測大廈｜恒大宿舍、港台共七大廈須強檢 另附確診大廈名單
衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，有6間餐廳上榜，包括旺角OPPA韓國燒肉店和屯門卓爾居海港酒家。
確診食肆｜增6間 旺角OPPA燒肉店 屯門王牌冰室、海港酒家上榜
新冠肺炎｜單日增15宗確診 22歲女患者住恒生大學宿舍等三個地址
新冠肺炎．最新｜今日新增15宗確診 4宗源頭不明包括的士司機
BioNTech疫苗可存較高溫惟期限短 專家：超低溫存半年較適合香港
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▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼
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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼
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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼