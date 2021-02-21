新冠肺炎・最新｜關注疫情是否反覆　疫苗本周二可預約登記

撰文： 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 袁澍 歐陽德浩 陳嘉慧 黃穎津 陳淑霞 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-21 08:00

新冠肺炎疫情持續，本港周六（20日）新增15宗確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。昨日當局無召開疫情記者會，今日將關注疫情是否反覆。 首批疫苗已運送抵港，本周二（23日）起可預約登記。

▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

【00:00】本港周六(20日)新增15宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括一名29歲的士司機和一名42歲私家醫生。政府於晚上向7處地方發出強制檢測公告，包括曾於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工。

強制檢測大廈｜恒大宿舍、港台共七大廈須強檢 另附確診大廈名單

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，有6間餐廳上榜，包括旺角OPPA韓國燒肉店和屯門卓爾居海港酒家。

確診食肆｜增6間 旺角OPPA燒肉店 屯門王牌冰室、海港酒家上榜

新冠肺炎｜單日增15宗確診 22歲女患者住恒生大學宿舍等三個地址

天后御名軒知客確診一日後即復工：染疫心情惡劣、無到高危地方

新冠肺炎．最新｜今日新增15宗確診 4宗源頭不明包括的士司機

BioNTech疫苗可存較高溫惟期限短 專家：超低溫存半年較適合香港

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▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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