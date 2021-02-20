新冠肺炎．最新｜今日新增15宗確診　4宗源頭不明包括的士司機

撰文： 陳家怡 張嘉敏 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 曾凱欣 馬煒傑 梁煥敏 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-20 15:32

新冠肺炎疫情在低位俳佪，衞生署今（20日）公布新增15宗新冠肺炎確診個案，累計增至10,849宗。15宗個案中，有4宗頭不明個案，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。根據衞生署由年初二至年初九（13至20日）公布，年初一至初八確診案個介乎8至16宗，連續8日少於20宗。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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【15:13】天后電氣道「御名軒」酒家一名36歲女知客為昨日（19日）公布的確診個案，她事先無病徵，屬無源頭個案。在周三（17日）初步確診，惟記者到酒樓視察時，經理告知員工已出院。



該女知客今日（20日）復工，她接受《香港01》訪問時強調事前無不適，亦無想到有什麼染疫風險，她稱早前檢測屬陰性，至初五因預備晚市而前往檢測，卻突然被告知初步確診，令她心情惡劣。

天后御名軒知客確診一日後即復工：染疫心情惡劣、無到高危地方

御名軒今日如常營業，酒樓內亦有數枱食客。(歐嘉樂攝)

【14:39】衞生署今（20日）公布新增15宗新冠肺炎確診個案，累計增至10,849宗。15宗個案中，有4宗頭不明個案，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。根據衞生署由年初二至年初九（13至20日）公布，年初一至初八確診案個介乎8至16宗，連續8日少於20宗。

新冠肺炎｜單日增15宗確診 22歲女患者住恒生大學宿舍等三個地址

【14:20】政府即將開展新冠疫苗接種計劃，不少市民關心接種疫苗後，是否就可通關，公務員事務局局長聶德權今天（20日）在電台節目表示，與內地、外國通關等問題，需要雙方溝通，國際社會對此也有討論，但他相信不會馬上有答案，因為仍有待觀察疫苗保護性、保護力時效、實際風險。但他認為，現時港府設立電子針卡的系統，也能為日後出入境提供基礎。

新冠疫苗｜打針後可通關？聶德權：需與內地外國溝通 看疫苗效用

▼黃大仙睦鄰街遊樂場設檢測採樣站▼

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【13:26】政府日前（16日）公布放寬一系列防疫措施，並要求多個行業員工先接受病毒檢測方可復業，教育局亦公布，若學校全體教職員檢測陰性，可恢復半天上課的安排。有從事健身中心教練及幼稚園清潔工的市民一早到位於黃大仙睦鄰街遊樂場的流動檢測站做測試，為復業、復課做好準備。

另外，政府要求地盤工人下星期一起要持陰性證明方可進入工地。有在附近開工的地盤工人抽時間前來做檢測，他透露，早幾天已完成測試，但等候24小時後仍未收到檢測結果的短訊通知，認為兩周一檢的做法安排混亂，「咁我開工要做嘢，梗係唔方便」。

重開處所員工「為搵食」上班前檢測 地盤工等不到結果又驗多次

【12:45】本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日放緩，多個場所包括戲院、健身室等亦可重開。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）指，農曆新年剛過，由於病毒有潛伏期，故須一、兩星期時間「睇清楚有無因為拜年多啲個案」。如確診數字未有繼續上升，則有更多空間放寬社交距離措施。



被問到之後會否再實行「封區」措施，衞生防護中心總監林文健未有正面回應，僅指檢測是其中一個手段，而早前封區行動找出20名確診者，強調20個確診個案代表20個傳播鏈，當繁殖率高數字可倍增，直指對病毒「絕不手軟，見一個撲滅一個，一個都嫌多」。

許樹昌料未來一兩周確診個案如無反彈 有空間放寬防疫措施

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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【12:07】醫管局員工陣線日前質疑，政府推出「安心出行」程式，是為了監控市民，而非防疫。昨天創新及科技局、醫院管理局發稿反駁指控。



公務員事務局局長聶德權今天（20日）在電台節目表示，「其實呢個問題我都覺得好奇怪」，他稱，除非市民不用智能電話，否則不少程式都有收集市民資料，他強調安心出行程式無追蹤行蹤功能，也不會洩露私隱。



另外，對於有私家醫生指，在診所為市民注射新冠疫苗的資助額，第一針比第二針為低是不合理，聶德權解釋，做法是為了鼓勵私家醫生積極為市民接種兩針疫苗，就可獲得較多的資助。

安心出行｜聶德權回應醫管局員工陣線指控：好奇怪 程式不洩私隱

【11:17】消息指，今天新增大概15宗確診個案，昨日已公布源頭不明個案，今天不設疫情記者會。

【11:01】政府向不同藥廠購入新冠疫苗，當中德國BioNTech/復星疫苗即將抵港，公務員事務局局長聶德權今天（20日）在電台節目表示，該公司首批100萬劑疫苗將於下周較後時間到達，預計未來每月都可以有一批疫苗抵港，相信供應是穩定。





他又指，優先群組的市民在3月中前可到私家診所接種科興疫苗，不需在政府系統預約，也毋須付費，他們接種前需出示工作證明，例如職員證、牌照、公司信件。

聶德權：BioNTech疫苗下周較後時間抵港 料每月有一批疫苗到港

【10:59】政府購入內地科興生物疫苗，第一批100萬劑已於昨天抵港，衞生署轄下兩個科學委員會開會商討後，認為60歲以上的長者也可接種。





疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝今天（ 20日）在電台節目表示，即使長者有高血壓、糖尿病等慢性疾病，只要病情控制得好，已屬穩定的長期病患者，也可接種科興疫苗。他又指，雖然科興疫苗整體保護率只有50%，但由於不同疫苗的研究對象不同，「有時唔係咁容易話，某個數大過另一個數，就一定係嗰個好啲」，認為數字可作參考，「但唔好睇到好實」。



至於他會選擇接種哪款疫苗，他稱會選擇鄰近居所的地點打針，而非視乎疫苗是哪間藥廠出品。

關新聞:科興疫苗｜保護率僅五成 曾浩輝：數字可作參考、唔好睇到好實

確診食肆大廈｜增7餐廳上榜 中環美心MX、油麻地現時點沙嗲王

【00:00】第四波疫情稍緩和，昨日（19日）新增13宗個案，當中12宗為本地個案，8宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，有7間餐廳上榜，包括油麻地現時點In's Point 沙嗲王、中華總商會大廈美心MX及華景商場百份百餐廳。另外，亦有患者曾到訪荃灣海之戀商場、匯景廣場及啓田商場。

昨日總覽：新冠肺炎．2.19｜科興疫苗100萬劑空運抵港 專家通過長者可接種

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼科興疫苗由內地發貨供港▼

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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