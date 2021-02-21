民主黨指深水埗封區有垃圾堆積污水充斥後巷　要求政府加強清潔

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-21 15:36

早前本港第四波新冠肺炎疫情爆發，政府於農曆新年前曾多次圍封多個區域進行強制檢測。民主黨食物安全及環境衛生事務發言人，深水埗區議員鄒穎恒今日（21日）表示，發現人流頻繁的地點都有垃圾堆積，更有後巷充斥著混濁的污水，要求當局增加清潔工人的人數，以保障市民健康。

鄒穎恒表示，在新年前後前往深水埗曾被圍封的區域，以了解其衛生狀況，發現人流頻繁的地點都有垃圾堆積，更有後巷充斥著混濁的污水。她要求當局增加清潔工人的人數，加快清理垃圾和污水，保障市民健康及防止病毒傳播。

鄒亦指，兩度落區時均看到有多名清潔工人，在一條衛生狀況不太理想的後巷休息。她稱，清潔工人非常勤力，食環署不應怪責他們未能及時清走垃圾，反而應安排合適的地方讓他們休息。「食環署資源已經唔夠，人手得咁多，佢哋永遠都處理唔晒。」

深水埗兩個被圍封檢測的地方，分別於2月8日圍封福榮街88-90號，桂林街46A-46C號的恒安樓，以及2月2日圍封基隆街239-263號，南昌街89號，大南街256-280號，北河街60-74號範園內的共17幢樓宇。

深水埗共660名清潔工人

鄒建議食環署應設立完善的收集垃圾系統，並在區內增加垃圾桶，避免商戶及市民隨地拋棄，及時收集垃圾。她亦指，食環署可為清潔工人物色指定休息位置，如政府合署、辦公室及簽到署等。

此外鄒穎恒表示，曾向食環署查詢人手安排，得悉現時深水埗25個社區共有約660清潔工人，每區平均獲分配26.4人。其中人流頻繁的南昌中、西、北獲分配的人手，平均有26.6名清潔工。

但鄒指深水埗區內擁多個街市及大量食肆，認為南昌三區的清潔工人的人手嚴重不足，難以及時清理街頭和後巷的垃圾及污水，建議分配最少100名清潔工人負責。