財政預算案│私家車首次登記稅增6至17個百分點　牌費加三成

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-24 12:33

財政司司長陳茂波今日（24日）在立法會宣讀新一份的《財政預算案》，政府即日調整私家車的首次登記稅稅率，增幅最少6%，最初150,000元由40%增至46%，其後再分別按過去稅率增加11%、15%及17%。另外私家車及電動客車的車輛牌照費用，增幅接近三成，如不超過1,500c.c的汽油私家車一年期牌照費用會由現時的3,929元，增至5,074元；不超過1,500c.c的柴油私家車的牌照費用則由現時5,389元增至6,972元。至於其他的汽車類別牌照費維持不變。

運輸署表示，市民續領6月23日或之前期滿的私家車或電動客車牌照，若按調整前的收費換領執照。但由今日起才首次發出，或重新發出的私家車或電動客車牌照，則需要按調整後的牌照費用付款。

2月24日，財政司司長陳茂波在立法會宣讀新一份的《財政預算案》。（鄭子峰攝）

電動私家車登記稅寬減額維持97,500元

政府今日刊憲，宣布由上午11時起調整私家車的首次登記稅稅率，累計稅率分別增加6、11、15及17個百分點。

新稅率即為，私家車應課稅價值的最初150,000元，由過去的40%增至46%；其次150,000元會再由75%增至86%；再其次的200,000元由100%再增至115%；餘額則由115%增至132%。

不過，電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅寬減額則有提升，上限會由250,000元調整至287,500元，以持續推動使用電動車；而一般電動私家車的首次登記稅寬減額上限則維持在現時的水平，即97,500元。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

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另外，政府亦同時調整私家車及電動客車的車輛牌照每年牌照費，其他汽車類別的車輛牌照每年牌照費則維持不變。牌照的新收費，調整幅度達到29%。

不超過1,500c.c的汽油私家車的一年期牌照費用會由現時的3,929元，增至5,074元、4個月牌照費用也增加至1,804元；不超過1,500c.c的柴油私家車的一年期牌照費用則由現時5,389元增至6,972元、4個月牌照費用為2,469元。

超過1,500c.c，但不超過2,500c.c，汽油私家車的一年期牌照費用為7,498元、4個月牌照費用為2,653元；柴油私家車的一年期為9,396元、4個月牌照費用為3,317元。

超過2,500c.c，但不超過3,500c.c，汽油私家車的一年期牌照費用為9,929元、4個月牌照費用為3,504元；柴油私家車的一年期為11,827元、4個月牌照費用為4,168元。

超過3,500c.c，但不超過4,500c.c，汽油私家車的一年期牌照費用為12,360元、4個月牌照費用為4,355元；柴油私家車的一年期為14,258元、4個月牌照費用為5,019元。

超過4,500c.c，汽油私家車的一年期牌照費用為14,694元、4個月牌照費用為5,171元；柴油私家車的一年期為16,592元、4個月牌照費用為5,836元。

電動客車方面，新收費為不超過1公噸者572元，較之前的440元加價達30%；就每250公斤（不足250公斤亦作250公斤計算）的淨重而收取的附加費則為124元。而4個月牌照費用則為30元及調整後每年牌照費的35%。

6月23日之前續牌維持牌費不變



運輸署提醒市民，若續領於6月23日或之前屆滿的私家車或電動客車的車輛牌照，只要於當日或之前任何一天遞交續領申請，均可繼續繳付調整前的每年牌照費。

不過，若由6月24日或之後屆滿的私家車及電動客車的車輛牌照，或於今日11時或之後遞交首次發出或重新發出的私家車或電動客車車輛牌照申請，則須繳付調整後的每年牌照費。