廣州預留線路擬建跨境磁浮列車通港　港府稱無參與　暫無此計劃

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-27 16:14

廣深港高鐵香港段在2018年9月通車，但因去年爆發新冠肺炎，高鐵西九龍站關閉逾一年，仍未有重開計劃。廣東省自然資源廳近日發布《廣東省國土空間規劃2020—2035年》公眾版時，首次明確指出，會預留線路興建「京港澳高速磁懸浮」及「廣深高速磁懸浮」，而近日廣州市規劃及自然資源局，在一個發布會上展示一幅規劃圖，描繪預留磁懸浮列車路線，會由廣州東站出發，直達香港西九龍站。而深圳方面，則另有方案，會在擬建「明日大嶼」計劃的東大嶼人工島上設站。 運房局回覆《香港01》查詢時澄清，指港府並無參與廣深磁浮列車的規劃，港府現階段也沒有興建磁浮列車的計劃。 有關注組織則指出，若內地規劃方案落實，磁浮列車要設香港段接駁香港，估計單計港段，或需增香港2,000億元基建成本，令「明日大嶼」計劃成本進一步上升，「有機會係無底深潭」。

廣州市規劃及自然資源局在廣州市推進全球重要交通樞紐建設情況發布會展示磁浮列車規劃圖。(網上影片截圖)

廣東省自然資源廳發出的公眾版文件中，兩條磁浮列車路線未有顯示會進入香港範圍。「京港澳高速磁懸浮」預計會經韶關、廣州及珠海；「廣深高速磁懸浮」會由廣州出發、往深圳、汕尾、汕頭等地設站。而發布會上公布的規劃圖中，顯示內地當局預留作磁浮列車通道的走線，由廣州東站出發，經南沙、深圳，再抵達香港西九龍站，路線與「廣深高速磁懸浮」列車走線較接近，但發布會上局方未有詳細解釋到港磁浮列車計劃的詳情。

有報道亦引述深圳市城市交通規劃設計研究中心，近期公布「廣深高速磁懸浮」列車的規劃構想。深圳方面的規劃，倡由廣州國際金融城出發，經東莞蛤地及深圳香蜜湖，再往香港東大嶼，並稱票價預計比高鐵更便宜。

運房局︰現階段沒有興建磁浮列車的計劃

港府運房局回覆查詢時表示，港府無參與磁浮列車相關規劃，而廣深港高鐵香港段，已把來往香港與大灣區城市的時間縮短，會與內地探討優化高鐵的措施，現階段沒有興建磁浮列車的計劃。港府長遠而言，會密切留意大灣區發展的跨境需求，適時探討新跨境基建項目需要及效益。

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民建聯立法會議員陳恒鑌認為，現時計劃磁浮列車仍流於概念性，相信到落實仍有頗長時間。他指，早年香港都曾有規劃，連接香港、佛山、廣州機場的鐵路，惟後來因經濟等種種原因暫停。他認為，發展磁浮列車雖可縮減時間，但詳細設計、造價、技術成熟程度仍未有資料，認為現階段都是在構思階段。

對於港府暫未有建造磁浮列車計劃，他續指，港府在大灣區發展上的規劃及安排，都比較落後，認為未來港府要「主動啲」，打通連接，提供便利政策，不要流於空泛，錯過發展機會。

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本研社︰磁浮列車成本比高鐵貴1.5倍

本土研究社成員陳劍青指，兩年前曾在深圳前海展示廳看到深圳方面提出規劃概念，倡在香港「明日大嶼」項目的東大嶼人工島中，建設「高鐵支線」。當時發展局更指，從新聞報導才知道事件，令人質疑存在內地主導港方整體規劃的隱憂。

陳劍青說，曾計算過建造磁浮列車的成本比高鐵貴1.5倍，若如深圳方案般，香港的車站設在東大嶼人工島，則會為明日大嶼帶來額外2,000億元的基建成本，「有機會係無底深潭」，令人擔心再有「大白象」工程。他又指，若人工島上設跨境基建，更令人懷疑明日大嶼不再是原來所指，提供住宅房屋用地，而是「變咗唔知一個咩發展模式」。

現時廣州與深圳各有方案，陳劍青憂最終是會發展兩項新跨境鐵路項目，而廣、深兩地的方案，均以其城身本身發展為本位，「如果兩個都話到事」，或有機會兩條都會建造。他又指出，現時港府正規劃的11號幹線，走線與深圳磁浮列車方案的走線吻合，質疑「而家討論似係道路，但會唔會變成可以行磁浮列車嘅幹道？」

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