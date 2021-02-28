科興疫苗｜最快周一起可到私家診所接種　醫生：有診所接400預約

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-28 20:24

新冠疫苗接種計劃近日正式開始，屬優先群組的市民除可到社區疫苗接種中心，亦即將可到私家診所接種科興疫苗。西醫工會會長楊超發表示，疫苗最快明天（3月1日）送抵診所，暫未知具體送達時間，不過市民反應熱烈，部分診所收到約400個預約申請，當中不少為長者，亦有跨境運輸業人士。他又稱，每間診所首批疫苗只有80劑，最快可能2天內已全數用盡，之後再預訂或須4至5日才補貨。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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早前政府表示，已有1,200多名參與接種計劃的私家醫生，將於3月中旬之前，在逾1,500間診所為市民接種科興疫苗，市民可直接與私家醫生及診所預約接種，毋須透過政府網上預約系統預約。公務員事務局局長聶德權早前亦稱，優先群組可到私家醫生診所接種疫苗，政府周一起分三天，將疫苗運送至相關診所。

楊超發表示，預料疫苗最快明日(３月１日)到達診所，之後便可開始接種，但現時仍未知確實送抵時間，相信可能是早上9至10時到達。他表示，不少診所收到數十個，甚至達400個預約申請，當中主要為長者，亦有跨境運輸業人士。他續稱，每間診所首批獲發80劑疫苗，接種速度視乎診所規模、人手，最快可能2天已全數用盡，之後又須再預訂，但暫時未知具體安排，估計運送時間須4至5天。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

家庭醫生關嘉美表示，其診所截至昨日（2月27日）已收到約200多個預約，不過難以識別是否全部屬於優先接種群組。她表示，在政府公布詳情前，已有約50人希望「排定隊」，即使未必屬優先群組，他們都希望先登記，冀日後盡早接種。她又稱，雖然預約者較多為長者，但當中亦不乏陪伴長者的青年，部分只有20多歲；亦有醫生表示希望接種科興疫苗。

關嘉美表示，難以估計接種速度，形容接種前須如診症般了解接種人士，以評估是合適。她又提醒，接種疫苗只是加強保護，強調「唔代表可以除口罩」。

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼