四成港人有捽眼習慣　眼科醫生：可致錐形角膜　嚴重可致盲

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-02 00:00

當感到眼睛痕癢，不少人會習慣隨手「捽一捽眼」，但原來「捽眼」可能會引發致盲風險的「錐形角膜」。今年26歲的麥小姐自小患有眼敏感，經常因痕癢而「捽眼」，她其後接受激光矯視手術前檢查，才發現患上「錐形角膜」。眼科專科醫生陳頌恩表示，一旦患上錐形角膜，可導致一系列眼科疾病，嚴重時更有可能致盲。

眼角膜是眼球前方的圓弧形透明組織，負責把光線聚焦到視網膜上，從而看到清晰的影像。一旦角膜中央向外突出呈圓錐狀，便會導致「錐形角膜」，引發近視和散光、視力模糊、眩光、光暈、急性角膜水腫等問題，嚴重時更有失明危機。而有調查顯示，四成港人都有因眼部不適而經常揉眼的習慣。

麥小姐（左二）直言，自己對「眼痕」問題一直習以為常，「無諗過好認真處理」，對及時發現問題感到慶幸。（黃穎津攝）

病人「捽眼」致錐形角膜 檢查方知已惡化要做手術

今年26歲的麥小姐雙眼近視約600度，散光75度。她自小患有濕疹及眼敏感，經常因痕癢而「捽眼」，平日脫隱形眼鏡時更會因「懶惰」，將隱形眼鏡大力「捽出來」。惟今年開始，麥小姐散光突然激增至175度，在計劃進行激光矯視手術前，才意外從術前檢查中得悉自己患上「錐形角膜」，當中右眼嚴重程度已超越早期病情，若繼續惡化或需進行眼角膜移植。

麥小姐確診後一月內，便立即接受「眼角膜膠原交聯手術」，避免情況惡化。麥小姐直言，自己對「眼痕」問題一直習以為常，「無諗過好認真處理」，對及時發現問題感到慶幸，而進行手術後，她形容「視力好過以前好多」，遠比以前用眼數十分鐘變要休息為佳。

任卓昇呼籲，若市民有眼敏感症狀，應盡早求醫，避免「捽眼」。（鄭子峰攝）

眼科醫生：散光短期激增應求醫 病情達晚期需角膜移植

香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授、眼科專科醫生任卓昇指出，不少人都會忽略學名為「過敏性結膜炎」的眼敏感，輕視眼痕問題，隨手「捽眼」，引發包括「錐形角膜」等一連串眼科疾病。眼科專科醫生伍立祺表示，大眾可留意自己的散光情況，一般成人於5年內，散光度數正常變化為20度，若散光度數於短時間內出現明顯變化，便應及早諮詢眼科醫生接受檢查。

伍立祺表示，若散光度數於短時間內出現明顯變化，便應及早諮詢眼科醫生接受檢查。（鄭子峰攝）

香港眼科醫學院及香港眼科學會合辦「LOVE YOUR EYES唔捽眼」活動籌委會主席、眼科專科醫生陳頌恩提醒，一旦患上「錐形角膜」，患者若為早、中期病情，尚可透過配戴軟性或硬性隱形眼鏡改善視力，若病情己達後期，患者便需接受角膜移植，或進行角膜膠原交聯手術強化角膜，阻止病情惡化。任卓昇呼籲，若市民有眼敏感症狀，應盡早求醫，避免「捽眼」。