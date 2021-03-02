名潮食館爆疫　工程師指鮮風少、空氣停滯　食客座位近易傳播

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-02 19:05

尖沙咀商場K11 Ｍusea名潮食館爆疫，群組累計49人染疫。港大微生物學系講座教授袁國勇稱，店內部份位置空氣流動低，地下層的通風管很幼，輸送鮮風量不足，僅為牌照要求的三分之一。 工程師學會會長源栢樑今（2日）早在港台節目表示，名潮食館地庫層的空間較焗促，鮮風較少，空氣分佈不理想，部份地方空氣停滯，食客座位距離近便有傳播風險 。他呼籲食肆桌椅應相隔1.5米，又建議加大換氣量，達到每小時六次，或者加裝高效能粒子過濾網。

源栢樑稱，食肆取牌時要向食環署申報換氣，標準為每小時17立方米。此換氣量能稀釋人體體味及二氧化碳，但沒有防疫效果。他稱，食肆的鮮風設計是通常風扇，若風阻高、流量小，通風管窄便導致空氣很少。名潮食館地庫層的空間較焗促，鮮風較少，空氣分佈不理想；部份地方空氣停滯，市民座位距離近便有傳播風險 。

他呼籲食肆桌椅不要放太近，應相隔1.5米，並安裝較多隔板，又建議食肆加大換氣量，達到每小時六次，或者加裝高效能粒子過濾網，價格為數千至數萬元。而食客的防疫意識下降，「過枱、圍埋一齊都常見」，應注意個人衞生。

工程師學會會長源栢樑。（余俊亮攝）

源栢樑向《香港01》指出，一般商場租出舖位予商戶時，都由商戶自行裝修，今次事件可能源於商戶裝修時，該風喉做得不夠大，在阻力較大的情況下，令送風和鮮風量減少，從而令空氣流通變差。源指出，食肆取得牌照時，要先向食環處入圖則，包括展示如何做到通風，估計餐廳的圖則設計不吻合或有差異。

翻查資料，食物業處所經營者必須獲食環衞署發牌，之後才可營業。在獲發牌照前，安裝在食肆的通風系統必須符合香港法例規定。食肆牌照申請人要把處所的設計圖則，以及空氣調節∕通風系統的設計圖則送交部門審批。