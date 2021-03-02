田北辰提交人大提案　倡港鐵出資北延東鐵線　越深圳河駁深圳地鐵

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-02 18:45

第十三屆全國人民代表大會第四次會議將於星期五(5日)召開，各人大代表都會提交議案到會上討論。港區人大代表田北辰其中一篇提交的議案，建議落實東鐵線羅湖站北延過深圳河，連接深圳鐵路計劃，並建議在內地羅湖口岸實施「一地兩檢」。田北辰更建議整項工程由港鐵出資興建，但附近地段則交由港鐵作商業發展。 翻查資料，深圳當局早於2019年已有提出相關建議，並指會爭取於2021年，開展羅湖口岸第一期改造工程。當時港府發言人指，深圳市政府尚未就改造方案，向港府提出任何建議。《香港01》正就羅湖站改建工程相關事宜，向運房局及港鐵查詢。

田北辰提交議案到人大會議，要求盡快落實東鐵線北延，接駁深圳鐵路。（資料圖片）

田北辰提交的議案指出，現時由港鐵羅湖站，離境經羅湖橋到內地口岸完成過關，需時10多分鐘並不方便。他認為，港方應落實東鐵線北延計劃，將終點站北延越過深圳河，在內地一邊羅湖設站，實行「一地兩檢」通關，車站直接接駁深圳鐵路的17及11號線，可省卻旅客通關時間。

田北辰建議，相關工程費用應由港鐵全數出資，深圳政府則可將鐵路站附近的商業地段發展權交予港鐵。田北辰續建議，一地兩檢的安排上，深圳當局可用象徵式1000元租金租予港方，作為香港口岸區。

現時市民在羅湖站過關，落東鐵線後要走約10多分鐘才到深圳。（曾梓洋攝/資料圖片）

深圳原計劃可在2021年第一季開展羅湖口岸改造工程，但現時仍未有進展。《香港01》向運房局及港鐵查詢，正待回覆。

田北辰提交人大提案，倡落實北延東鐵線，在內地羅湖口岸實施一地兩檢。（資料圖片）

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