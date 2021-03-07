鹿頸隱藏14個日軍建設機槍堡　屬保存最好遺址　團隊促列古蹟

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-07 00:00

鹿頸的山頭上，雜亂的野草中藏著一座座的機槍堡，由一道道戰壕相連。有研究團隊經十年研究後，發現槍堡群結構良好，相信該處是日軍在港留下狀態最好的軍事遺址。港大房地產及建設學系教授黎偉聰估計，現址較大機會是日軍為針對抗日游擊隊而建成。 香港抗戰歷史研究會會長吳軍捷表示，即使當時在港日軍資源欠奉，但為了鎮壓民眾反抗，仍斥資興建機槍堡及觀測台，「反映當時香港人反抗日本嘅行動，已經對日軍做成極大威脅。」他認為，該基地反映救國抗日武裝力量抗敵的歷史，認為值得列作法定古蹟。

團體發現鹿頸山頭上有14個槍堡，相信當中最大的槍堡（圖示）屬於當時的指揮部。（李澤彤攝）

料最大槍堡屬指揮部

鹿頸機槍堡及觀測台荒廢在亂草中，但早在2009年已被古諮會列為二級歷史建築。古諮會當時形容，該處由多個機槍堡、觀測台及塹壕組成，共12個構築物被評級。

經過十年時間，港大團隊多番搜索下，發現山頭上其實有14個槍堡，其中有7個面積較大，而附近亦有戰壕連接槍堡，深度可達3至4呎。 黎偉聰估計，當中最大的槍堡屬於當時的指揮部。香港抗戰歷史研究會會長吳軍捷亦推斷，該槍堡能容下約10位士兵，亦可在上方瞭望。

▼鹿頸機槍堡現況▼

槍堡附近亦有一個小井，團隊相信有可能是當時廁所，但仍然有待查證。（李澤彤攝）

疑留下日軍廁所

在該14個槍堡中，亦有7個較細的「衛星槍堡」，甚至只能容下一人。團隊估計，這些「衛星槍堡」可以覆蓋大槍堡的「死角」。

而槍堡附近亦有一個小井。黎偉聰指，該井深達兩米，由於太深太細，與一般水井不同，故推斷有可能是廁所，或供守駐守的日軍使用。

除了較大的槍堡外，團隊亦發現山頭上有7個較細的「衛星槍堡」，內裡只能容下一人，出入較困難。（李澤彤攝）

相信抵禦本地抗日力量 居民或被逼參與興建

黎偉聰指出，過去曾經以為，日軍興建這些碉堡是為了反盟軍登陸。不過，他們現時卻有新的看法。他解釋，有書籍曾提及，在1943的3月3日，抗日游擊隊東江縱隊港九支隊的成員曾在鹿頸的南涌村與日軍激戰，故相信日軍事後開始興建鹿頸的防禦設施，以阻止游擊隊在沙頭角一帶滲透或騷擾。

吳軍捷亦補充，當年南涌和烏蛟騰是游擊隊大隊部的所在地，而上述最大槍堡的窗口正正對著南涌。他又估計，這些槍堡實際上或未能發揮作用，由於當年游擊隊與日軍曾在此激戰，死傷慘重，因此槍堡後來建成後，大隊已轉移陣地，故現有的東江縱隊的史料中，並未有提及這些防禦工事。

黎偉聰又引述歷史學家高添強著作的評鑒，指鹿頸一帶村民憶述日佔期間，他們被迫幫忙日軍建設槍堡群與觀察站。換言之，原居民或有份參與興建這些軍事設施。

槍堡的通風口疑似有遊人曾站在上面，有結構已倒下，露出鋼筋。（李澤彤攝）

有結構已倒下 促復修保育

隨時間過去，山頭雜草叢生，亦曾發生山火。黎表示，現場或出現水土流失，雖然可以很快補救，但若不再理會，情況恐怕越來越差。而有槍堡的通風口，疑似有遊人曾站在上面，有部份結構已倒下。團隊希望政府認真重視及復修遺跡，可設置小型博物館，或興建吊橋通道、小徑讓遊人欣賞。

雖然鹿頸機槍堡及觀測台已獲評級，但黎指，香港的歷史建築評級制度並不涉及保育，導致大部份戰時遺跡被荒廢，坦言香港的軍事遺址「潛力很多，尚未發展。」他又指，西貢黃竹洋的戰時遺跡本來更大，但早已被拆毀，難以再修復。

香港大學房地產及建設學系教授黎偉聰表示，他們花了十年才完成研究，當中確定了設施的地點，並考究了建築特色。（李澤彤攝）

值得成為法定古蹟

吳軍捷認為，考慮到遺跡的歷史價值，現址值得成為法定古蹟，而且需要好好保護及善用，否則便會被荒廢。被問及古諮會是否低估了該遺跡的歷史價值，黎偉聰指出，體諒古諮會的決定，「佢哋都係坐寫字樓睇圖」，團隊亦花費了10年時間才完成研究，而委員會亦要處理不同的歷史建築。

港大房地產及建設系校友程肇堂表示，在過去十年的研究，他們要多次上山測量，並參考不同資料，故所需時間甚長。他坦言：「我哋都一把年紀，但希望將香港真實嘅歷史留比下一代。」

古蹟辦回覆查詢時指，有關機槍堡及觀測台的位置屬郊野公園範圍，其管理及維修由相關部門負責。古蹟辦十分樂意就項目的維修保養、設立說明牌及增設步行徑等，從文物保育角度向管理部門提供技術意見。

古蹟辦又說，按現行的評級制度，如有確實與已評級的歷史建築或構築物文物價值有關的新資料，古諮會會按評審準則及緩急需要，審視有關項目的文物價值及現行評級。