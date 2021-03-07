「宅在家」做瑜伽　運動品牌疫市增長　設基金助業界再起跳

撰文： 邱靖汶 最後更新日期： 2021-03-07 08:00

香港人生活節奏急促，要感受一刻寧靜平和來得不易。近年不少港人以瑜伽紓壓，感受身體和心靈的共應，對生活態度及文化都帶來新趨勢。 有推出瑜伽及休閒服飾產品的國際運動服裝品牌，近年積極在港擴充，除了設立基金急業界所急，也通過前線後勤協同的營銷策略，令業務在零售寒冬的疫市增長，為幾乎停頓的產業鏈「補給支援」。

2015年正式進駐香港市場，源於加拿大的lululemon主打瑜伽為主的運動及休閒服飾與用品。在分店的貨架上放滿各類的運動褲，琳瑯滿目無所適從的客戶會向店員投出求救的訊息。細心留意店內人員並非「銷售員」，而是「教導員」（Educator），他們會按顧客運動習慣，分析產品物料、剪裁，希望客人找到合適的產品。

品牌源於加拿大，自2015年起於香港開設門市，至今共有7所分店，亦設電商平台（洪業銘攝）

「試完唔買無所謂，最緊要肯試，知咩嘢啱你」，分店主管姜俊傑說出這句在其他零售店視為「倒米」的話，但這正正是品牌以體驗換取口碑的經營方針。「你試過，真心認為適合和喜歡便會與朋友分享」，過去曾做奢侈品銷售員的姜明白「跑數」式推銷難以換來品牌忠實支持者，雙向溝通及交流更能觸動人心，軟銷要比硬銷好。

「廣告素人」做大使 由下至上草根營銷

有別於不少運動老牌子，這品牌在金鐘的門市未見著名球星、影視名人的代言海報，反而在更衣室名有多張區內商戶的「廣告相」。「這些商戶都是品牌大使，都由分店人員聯繫的」，原來每間分店人員會按照區內情況，尋找與品牌在價值上相似的商戶、工作室等成為品牌大使，經他們向更多人分享親身使用品牌用品的體驗，是由下而上的草根營銷（Grassroots marketing）。這樣不但令每間分店各有特色，由員工親手促成的合作關係都很強健，姜俊傑認為雙方協同的幫助也更大。

「宅經濟」熱潮下，品牌的瑜伽墊一曾一墊難求，需要配動日本市場的存貨（洪業銘攝）

「宅經濟」帶動銷情 瑜伽墊全線斷貨

疫情下，全球不少地方「封城」，香港的健身中心、運動處所亦不只一次被關閉，健身及運動業面臨冰河時期。不過「在家抗疫」孕育「在家健身」風氣，品牌的亞太區品牌副總裁嚴英健認為疫情下香港人更重視運動的平衡，疫情期間銷售數字不跌反升，其中以瑜伽墊的銷售最驚人，一度全線斷市，需向日本市場配貨。

品牌的亞太區品牌副總裁嚴英健樂見港人在疫情間更關注健康生活，對於健體界受限聚措施影響，會出錢出力地協助一眾品牌大使（楊凱力攝）

協助業界對抗寒冬

銷售有增長箇然是值得高興，但品牌是疫情中較慶幸的例子，橫向產業鏈中的瑜伽導師、健身教練及處所都因為防疫限聚規例多次被迫休業，因而陷入水深水熱之中。有見及此，品牌為大使設立保助基金，希望解決業界的燃眉之急，品牌亦邀請大使參與各類型的活動，提供宣傳平台，出錢又出力，希望保持行業的溫度，讓大家在疫境過後重新出發。