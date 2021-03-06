新冠肺炎．最新｜約10宗初步確診　BioNTech疫苗今起供應接種

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情持續。衞生署周五（5日）公布單日新增11宗確診個案，累計個案增至11,067宗。過去14天即由2月19日至3月4日，累計新增235宗個案，包括197宗本地個案，當約34%即66宗屬源頭不明。昨錄得約10宗初步確診，包括長沙灣政府合署勞工處一名確診文職人員的女家人兼同層同事。

由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗今日（6日）開始供應，小部分醫護人員將率先接種。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+21
+21
+21

確診大廈食肆｜增11餐廳　居愉景新城患者光顧荃灣大家樂大家姐

【00:01】新冠肺炎疫情持續，昨日（5日）單日新增11宗確診個案，當中8宗為本地個案，感染源頭不明佔4宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有兩宗個案居於新蒲崗金橋大廈，同座近日累計6宗確診。

另外，新增11間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，主要來自居於愉景新城的勞工處47歲男文員，其中在發病當日及之後去過荃灣及深水埗多間茶餐廳，都是他住所及工作地點長沙灣政府合署附近，包括荃豐中心大家姐、愉景新城大家樂及潮食會。

▼3月5日驚蟄鵝頸橋打小人▼

+10
+10
+10

▼疫情反復　3月4日起社交距離措施延續一周▼

+12
+12
+12

▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.5｜增11宗確診　長沙灣政府合署勞工處2職員染疫

接種疫苗｜累計7.23萬人接種科興疫苗　83歲翁打針後不適送院

疫苗接種現死亡個案　院舍：少數人停一停諗一諗　社署下周出指引

科興疫苗｜官涌接種中心：85歲以上長者可接種　需即場向醫生諮詢

強制檢測大廈｜增5地點　愉景新城、長沙灣政府合署勞工處上榜

限聚令｜確診者曾到尖沙咀百樂會百人生日派對　民政署檢控搞手

新冠肺炎｜11宗確診4無源頭　佐敦金勳觀塘曉暉閣再錄源頭不明

疫市驚蟄「打小人」無減價　過百人鵝頸橋排隊求打走疫情、庸官

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

+16
+16
+16

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

+24
+24
+24

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼

+33
+33
+33
科興疫苗｜官涌接種中心：85歲以上長者可接種　需即場向醫生諮詢
疫苗接種現死亡個案　院舍：少數人停一停諗一諗　社署下周出指引
11宗確診4無源頭　金勳觀塘曉暉閣再錄源頭不明　另有兩變種病毒
疫市驚蟄「打小人」無減價　過百人鵝頸橋排隊求打走疫情、庸官
中大港大申1.6億改善醫療教學設施　張宇人:有否教不可因政見罷工
新冠疫苗｜特殊學校盼優先接種　蔡若蓮：有反映、須考慮注射優次
食衞局：食肆員工3.11前須獲陰性證明　日派6萬樣本包收不足一半
楊潤雄與八大商國安教育　討論台獨港獨留彈性　但須守法配合政策
新冠疫苗｜何栢良促政府提高死亡資訊透明度　增市民接種信心
新冠肺炎．3.5｜增11宗確診　長沙灣政府合署勞工處2職員染疫
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。