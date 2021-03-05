新冠肺炎．3.5｜增11宗確診　長沙灣政府合署勞工處2職員染疫

撰文： 勞敏儀 李恩慈 朱海棋 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-05 23:53

疫情仍未受控，本港今日（5日）確診個案回落，今日確診個案11宗，累計增至11,067宗。新個案中，涉4宗源頭不明個案，包括長沙灣政府合署勞工處職員、18歲大學生、皇后大道中100號文職人員及外籍家務助理。勞工處公布，該職員一名同住女家人亦初步確診，她於長沙灣政府合署10樓的勞工視察科工作，工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為為昨日（4日）。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

接種疫苗｜累計7.23萬人接種科興疫苗 83歲翁打針後不適送院

【23:50】新冠肺炎疫情持續，本港展開疫苗接種計劃。政府今晚（5日）表示，截至晚上8時的過去24小時，增加10,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中有1宗個案在接種後不適送院，為一名83歲男長者。自2月22日以來累計約72,300人接種了科興疫苗。

由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗明日（6日）開始供應，據了解，小部分醫護人員率先接種。今日再多6,000名市民在網上預約接種，累計約267,600人預約。

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確診大廈食肆｜增11餐廳 居愉景新城患者光顧荃灣大家樂大家姐

【23:40】新冠肺炎疫情持續，今日（5日）單日新增11宗確診個案，當中8宗為本地個案，感染源頭不明佔4宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有兩宗個案居於新蒲崗金橋大廈，同座近日累計6宗確診。



另外，新增11間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，主要來自居於愉景新城的勞工處47歲男文員，其中在發病當日及之後去過荃灣及深水埗多間茶餐廳，都是他住所及工作地點長沙灣政府合署附近，包括荃豐中心大家姐、愉景新城大家樂及潮食會。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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強制檢測大廈｜增5地點 愉景新城、長沙灣政府合署勞工處上榜

【22:27】本港疫情持續，今日（5日）新增11宗確診，政府於晚上就強制檢測公告刊憲，將5個地點納入強制檢測名單，包括荃灣愉景新城第1座等三幢住宅大廈，以及長沙灣政府合署10樓勞工處及皇后大道中100號20樓2001室 IMC Asia Pacific Limited共2個工作場所。

長沙灣政府合署再有勞工處員工染疫 為今確診者同住家人

【20:45】勞工處公布，早前初步確診員工的一名同住家人亦初步確診，她亦是勞工處的員工，於長沙灣政府合署10樓的勞工視察科工作，即早前初步確診員工同一樓層的毗鄰辦公室，最近一次上班為昨日(４日）。她日常工作無須接觸公眾，工作時有佩戴外科口罩，與其他人士保持適當社交距離。她當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

限聚令｜確診者曾到尖沙咀百樂會百人生日派對 民政署檢控搞手

【20:16】疫情爆發逾年，歌舞群組為本港最大的感染群組，涉及732人。去年11月時，有確診者曾到尖沙嘴「百樂會懷舊歌舞」，出席百人生日派對，民政事務總署表示，由於該會址負責人於去年9月至11月期間，涉違反當時第599F章的指示，牌照處今日（5日）向法完申請發出傳票，向百樂會負責人及主辦生日會的顧客提出檢控，包括生日會搞手被控涉違限聚令，署方也會調查賓客有否觸犯限聚令及口罩令，或會向他們發出票控。

【17:54】近日本港天氣回暖，今日（5日）踏入二十四節氣中的驚蟄，傳統上代表大地回春，銅鑼灣鵝頸橋拍打聲此起彼落，一班拜神婆輪番唸起「打你個小人頭」，受人所託，一邊用鞋拍打象徵不吉利人或事的「小人紙」，一邊振振有詞，並將代表災星的紙老虎焚燒。



疫情下拜神婆打小人未有減價，企硬「位位50蚊」。市民今年到鵝頸橋想要「痛打」的對象，既有生活中遇上的小人，亦望送走瘟神。有戴上墨鏡及鴨咀帽到場的市民表示，今日專程打疫情，「最緊要個疫情走，打走個病毒！」。不過亦有市民批評，高官抗疫不力，令香港民不聊生，一樣抵打，「有啲人成日亂噏，對香港人冇幫助！」

相關新聞:疫市驚蟄「打小人」無減價 過百人鵝頸橋排隊求打走疫情、庸官

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疫苗接種現死亡個案 院舍：少數人停一停諗一諗 社署下周出指引

【17:17】疫苗接種計劃早前開展，十間優先接種院舍最快3月中可打接種。不過，本港一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，引起社會關注疫苗接種安全問題。有屬優先接種院舍的職員透露，暫未見事件影響長者、家人信心，亦未因此接獲查詢。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，的確有少數人「停一停諗一諗」。他又透露，全港院舍最遲3月22日須回覆接種意願，社署下周將向院舍發放指引。

科興疫苗｜官涌接種中心：85歲以上長者可接種 需即場向醫生諮詢

【17:15】新冠肺炎疫苗接種計劃已經開始，一名87歲老翁被昨日（4日）赴佐敦官涌體育館接種中心，被指年紀太大不獲接種。該中心醫務總監郭寶賢稱，該長者本身患有高血壓及心臟疾病，強調85歲以上的長者非絕對不能打針，但到場後需向醫生諮詢，由醫生給予接種意見。中心亦曾為90多歲的健康長者注射疫苗。

新冠肺炎｜11宗確診4無源頭 佐敦金勳觀塘曉暉閣再錄源頭不明

【14:01】衞生署衞生防護中心公布，截至三月五日零時零分，新增11宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計11 067宗（包括11 066宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案其中3宗為輸入個案，4宗為源頭不明的本地個案，其餘4宗與本地個案有流行病學關連。

第一宗源頭不明個案涉及一名47歲男病人（個案編號：11061）。他於三月一日出現發燒，三月三日遞交樣本，其後確診。病人為一名文職人員，最後上班日期為三月三日。

第二宗源頭不明個案涉及一名18歲男病人（個案編號：11063）。他於二月二十二日出現頭痛和發燒，三月一日遞交樣本，其後確診。病人為一名學生，沒有回校出席面授課堂。

第三宗源頭不明個案涉及一名48歲男病人（個案編號：11064），他於三月一日出現發燒，同日遞交樣本，其後確診。病人為一名文職人員，最後上班日期為二月二十六日。

第四宗源頭不明個案涉及一名37歲女病人（個案編號：11065），她於二月二十八日出現頭痛，三月二日遞交樣本，其後確診。病人為一名兼職外籍家務助理，最後上班日期為二月二十三日。

【12:36】消息稱，今日新增約10宗確診個案，包括4宗源頭不明個案，因昨日已交代，今日不設疫情記者會。

【11:57】第四波疫情持續，政府自2月18日起放寬社交距離措施，惟要求多個行業如食肆、健身業、美容業等員工，每14日要進行一次檢測。食衞局回覆《香港01》查詢時指，由3月4日至17日期間，政府再延長相關指示，負責人須確保員工在下周四（11日）前，取得陰性檢測結果才可上班。另外，局方說每天平均派發近6萬深喉唾液樣本收集包，惟每天收集數目僅得2.7萬，即不足一半。

相關新聞:食衞局：食肆員工3.11前須獲陰性證明 日派6萬樣本包收不足一半

【11:22】本港一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，引起社會關注新冠肺炎疫苗安全問題。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（5日）早在港台節目表示，政府應提高資訊透明度，讓市民了解接種前後的自然死亡及發病機率，從而增加對疫苗的信心。

他又稱，科興疫苗第三期臨床對於60歲以上及長期病患人士的數據不足，內地首階段亦不會為長者接種該疫苗，但港府沒跟隨此嚴格要求，導致社會出現資訊混亂。

相關新聞:新冠疫苗｜何栢良促政府提高死亡資訊透明度 增市民接種信心

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼3月3日 佐敦官涌科興疫苗接種中心情況▼

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼BioNTech復必泰預約步驟▼

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▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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【00:01】本港今天（4日）新增9宗確診個案，令個案總數累計至11,056宗。衞生防護中心晚上更新確診者曾到訪的大廈及食肆名單，有兩間餐廳上榜，包括天水圍天晴商場的美心MX。早前科技大學一間公司的職員確診，他有兩名密切接觸者亦於今天確診，其中一人曾到科大學術大樓。

確診食肆大廈｜增2食肆 源頭不明保安員曾訪天晴商場美心MX

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼

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昨日總覽：新冠疫苗｜專家指市民應掌握身體狀況 市民促由政府提供評估

強制檢測｜何栢良：檢測滯後不能接受 樣本室溫存放或出現假陰性

強制檢測｜兩周一檢致一樽難求 廚師幫20個同事取樽：5日僅取6個

科興疫苗│與父母到官涌體育館 市民：87歲父被指高齡不建議接種

新冠疫苗｜本港靠接種者主動申報 澳門新加坡設醫護現場評估狀況

專家一致稱在疫苗接種中心評估身體不可行 何栢良倡另設諮詢中心

酒樓騰人手專執枱 冰室員工指爆場時困難：有客舉手唔通當睇唔到

增9宗確診兩周低 深水埗大廈保安屬無源頭 共51宗變種病毒輸港

約10宗初步確診4宗無源頭 勞工處職員傳染期食勻荃灣沙田深水埗

科興疫苗｜87歲老翁年紀大冇針打 接種中心資訊混亂指引各自演繹

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