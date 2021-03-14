半山雍景臺殷樺花園解封　住戶批混亂　會所職員無檢測可入大廈

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-14 14:46

本港新冠肺炎疫情反彈，昨晚（13日）政府當局首次在半山豪宅區封區檢測，包括羅便臣道雍景臺、殷樺花園，藝人薛家燕亦住在封區範圍內。 警方於今早（14日）約11時解封區域，有住戶於9時已提供陰性檢測證明陸續離開，指大部分住戶於封鎖前已接受強制檢測，稱「有啲人會覺得多此一舉。」亦有住戶建議政府，應在公布大廈名單的同時進行封區，以減少麻煩及混亂。此外，於雍景臺會所工作的陳先生透露，今早10時返回會所工作，發現已暫停營業。問到為何能在封鎖期間進入大廈，他亦對此感到不解，他未做強制檢測，「我都覺得好奇怪。」

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政府首次在半山豪宅區封區檢測，包括羅便臣道雍景臺、殷樺花園，藝人薛家燕亦住在封區範圍內。（歐陽德浩攝）

羅便臣道封鎖區域今早仍未完全解封，警方設置欄杆及封條等封鎖現場，只有車輛才可通過馬路。不過今早9時，已有住戶陸續離開大廈。其中，居於殷樺花園一期的黃小姐表示，確診者居於殷樺花園二期，因此不理解封鎖一期的準則。她指，大部分住戶於封鎖前已接受強制檢測，稱「有啲人會覺得多此一舉」，耗費大量人力物力。

殷樺花園一期居民黃小姐表示，大部分住戶於封鎖前已接受強制檢測，稱「有啲人會覺得多此一舉。」（歐陽德浩攝）

黃亦說，昨日封鎖的現場混亂，接受檢測的人流密集，住戶不清楚是否再須接受檢測，亦不清楚是否須等待結果才可外出，「個個要特登過嚟做一次。」她指，當局解封的時間比預期慢，原本打算今早7時放狗。



早有心理準備封區



居於殷樺花園二期的汪先生，今早10時帶同兒子外出溫習，他指政府派發的物資足夠，包括漂白水、酒精搓手液、即食麵等。問到是什麼即食麵，他說：「出前一丁，我冇食但個仔有食。」

殷樺花園二期居民汪先生斥政府浪費資源及公帑，亦影響他今日的行程，為住戶帶來不便。（歐陽德浩攝）

汪亦不理解政府為何封鎖殷樺花園二期，斥浪費資源及公帑，亦影響他今日的行程，為住戶帶來不便，「冇必要封，全部都冇確診。」不過他亦指，在新聞看到近日政府封鎖多區，因此已有心理準備。



一日內接受兩次檢測

但同樣居於殷樺花園二期的陳先生指，由於一期與二期有通道相連，估計政府因此同時封鎖。他亦稱，昨日已接受兩次檢測，「琴日做咗次，今日（凌晨）又做咗次。」但他認為，市民為了安全應配合政府的措施。

陳先生指，由於殷樺花園一期與二期有通道相連，估計政府因此同時封鎖。（歐陽德浩攝）

「國藥最好，科興第二，復必泰第三」



直至今早11時，警方開始解封現場，較原定的9時遲了兩小時。其後，有洗街車及清潔人員到場消毒街道，住戶亦陸續駕車或乘搭的士外出。居於雍景臺、操普通話的蔡先生表示，昨日早上已到西營盤的社區中心檢測，因此向工作人員提供短訊記錄，證明已接受檢測。

雍景臺居民蔡先生建議政府，應在公布大廈名單的同時進行封區，以減少麻煩及混亂。（歐陽德浩攝）

蔡先生亦建議政府，應在公布大廈名單的同時進行封區，以減少麻煩及混亂，認為內地政府的處理速度會更快速。「這樣會好一點，因為有可能很多人搬走，萬一受感染會傳染出去。」他亦透露自己於證券行工作，相信銀行職員面對面與顧客溝通，感染風險會較大。

蔡亦稱，暫未接種疫苗，但他希望可接種內地研發的國藥疫苗，「國藥最好，科興第二，復必泰第三。」他解釋，國藥疫苗的副作用最少，稱復必泰疫苗的技術新，「誰都不知道有沒有問題。」



會所職員以為不須接受強制檢測此外，於雍景臺會所工作的陳先生透露，今早10時返回會所工作，發現已暫停營業，因此稍作整理後離開。問到為何能在封鎖期間進入大廈，他亦對此感到不解，執法人員沒要求他出示陰性檢測證明，他毋須戴手帶便可離開該大廈，並以為自己不須接受強制檢測，「我都覺得好奇怪（不用檢測）。」

根據政府新聞稿，中西區羅便臣道70號雍景臺第一座及第二座及中西區羅便臣道95號殷樺花園第一期及干德道56號殷樺花園第二期）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2021年2月28日至3月13日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於3月15日或之前接受強制檢測。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼