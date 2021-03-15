薛永恒：全力發展創科　不能再被政治拖後腿　將積極參與雙循環

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-15 13:20

剛通過的「十四五」規劃中，首次提出支持香港建設國際創新科技中心。創新及科技局局長薛永恒昨日（14日）發表網誌，借用中央近年多番強調的「雙循環」發展概念，表示在「外循環」方面，本港將配合匯聚國際科研人才，而「內循環」方面，則全力發展落馬洲河套地區的港深創新及科技園，進一步推動大灣區發展。 薛永恒表示，要全力發展創科，從而促進經濟，改善民生，「不能再被政治拖後腿。」

薛永恒表示，要全力發展創科，「不能再被政治拖後腿。」（資料圖片）

薛永恒發表題為「『十四五』規劃與支持香港建設國際創新科技中心」的網誌，提到《十四五規劃綱要》中，涉及本港的內容首次提出支持香港建設國際創新科技中心，並將深港河套納入粵港澳四個重大合作平台之一（其他三個是深圳前海、廣州南沙和珠海橫琴），反映了中央對香港創科的重視，對香港創科發展是極大鼓舞。

薛：積極參與雙循環

他借用中央政府近年多番強調的「雙循環」發展概念，指出本港憑「一國兩制」的優勢、科研實力、國際化營商環境、完善知識產權保障制度及簡單透明稅制，可積極參與「雙循環」發展。

在「外循環」方面，香港作為國家最國際化的城市，可進一步強化在國際循環中的招攬人才角色。其中，主要招攬醫療科技研機構的「Health@InnoHK」及專注人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」的兩個平台，經篩選及審批程序後，首批約20間研發實驗室會於今年首季陸續啓動。

「不能再被政治拖後腿」

而「內循環」方面，薛永恒表示，政府正全力發展落馬洲河套地區的港深創新及科技園，有助將香港科研實力與深圳先進製造能力結合，組成涵蓋上、中、下游的增值鏈，發揮港深兩地優勢，並協助香港的科技初創企業在大灣區其他城巿拓展業務。

薛永恒表示，要全力發展創科，從而促進經濟，改善民生，「不能再被政治拖後腿。」他表示，「鼓勵香港青年人更全面透徹地認識國家，從而為國家培育更多創科人才」﹐舉例政府今年1月己推出的「大灣區青年就業計劃」，為香港青年人帶來事業發展機遇。