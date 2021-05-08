愛兒輕生六旬翁投身精神健康倡議運動　13小時環港島行喚關注

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-08 10:00

近年學童自殺問題不時引起關注，逝者親屬走出陰影亦絕非易事，變對疫情青年承受壓力更緊張。Tony Bruno在四年前，經歷喪子之痛，直言改變了他的一生（It's changed my life），終與妻子互相扶持，走出陰霾，更投身青年精神健康倡議運動。 雖今年已踏入花甲之年，但Tony在2月發起了一場步行籌款活動，由清晨5時開始「環島行」，路程足足有62公里，目的為引起大眾關注「如果不曾在你生活間發生、接觸過，因為你不認識，你就不會知道是一個問題（problem）。」

Tony2月時沿港島環島徑步行62公里，最終以12小時58分鐘的成績完成。 （受訪者提供圖片）

兒子輕生成夫婦永遠缺口

「這件事改變了我的人生。（It’s changed my life）」在四年前，Tony的15歲兒子抑鬱自殺身亡，成了家人心中永遠的缺口，「重提事件永遠不容易，期望透過經歷幫助他人。」Tony兩夫婦因此走多一步，成立了The Weez Project，投身青年精神健康倡議運動，舉辦不同活動，為非牟利機構進行籌款。今年已經60歲的Tony，在2月尾時發起步行籌款活動，獨自沿港島環島徑步行62公里，最終以12小時58分鐘的成績完成。

Tony2月時沿港島環島徑步行62公里，最終以12小時58分鐘的成績完成。（受訪者提供）

Tony笑指，當日清晨5時便開始行程，「天仍然是黑的」，雖然當日天氣清爽，但一整天下來，至少換了4、5件衣服。他又指，原打算一人完成行程，但朋友、同事紛紛在中途站為其打氣，令其感到十分鼓舞，目前籌款項目「超標」完成，籌得超過15萬元。

左起：The Weez Project發起人Tony Bruno、啟勵扶青會行政總監蕭加欣。（黃詠榆攝）

談起步行籌款的動機，他解釋平日喜歡做運動，之前亦曾行過相同路線，故今年打算再次挑戰自己，同時推廣青年精神教育問題，期望未來可做活動恆常化，成為年度活動之餘，並邀請更多人一同前行。The Weez Project成立三年，他最期望可推動到大眾關注精神健康，「如果不曾在你生活間發生、接觸過，因為你不認識，你就不會知道是一個問題（problem）。」

如果不曾在你生活間發生、接觸過，因為你不認識，你就不會知道是一個問題（problem）。 Tony

青年疫下精神更緊張

啟勵扶青會行政總監蕭加欣指，現今社會看似開放，但其賓對精神健康問題，仍有不同程度的歧視、污名化，態度不是太開放，「好多人擔心如何開始對話，感到不舒服、尷尬」。她指，疫情下不時停課，學生困在家中，無法和朋友相聚，加上現實環境存在不確定性，令到青年精神更緊張。



蕭亦指，疫情亦令機構舉辦活動時更難，認為青年工作要面對面，「唔係話喺Instagram舉行campaign就可以。」她鼓勵，疫下留家時間更長，家長有更多與子女相處的機會，加強溝通，期望社會風氣可更開放。

啟勵扶青會行政總監蕭加欣指，青年在疫情下更加緊張。（黃詠榆攝）