學校收「教育局」傳真籲支持移除李小龍銅像　教育局：與局方無關

有社交平台專頁引述指，多間學校收到以「教育局」名義發出的傳真文件，12頁內容中有提及呼籲學校「支持移除星光大道上的黑暴精神偶像-李小龍銅像。」專頁稱，該傳真的封面頁抬頭有「教育局Education Bureau」字樣。

教育局晚上澄清指，有關「文件」與局方完全無關，已通知學校無需理會，並關注事件對局方造成損害及對學校造成困擾，正嚴肅跟進，如發現涉及違法行為，將交執法部門依法處理。



有社交平台專頁引述指，多間學校收到以「教育局」名義發出的傳真文件，內容中有提及呼籲學校支持移除星光大道上的李小龍銅像。（鄧倩螢攝）

文件內容包括籲支持移除「黑暴精神偶像」李小龍銅像

社交平台Facebook《教育刺針》專頁稱，多間學校收到12頁傳真文件，文件內容有提及「星光大道已成反中亂港基地」、「李小龍成黑暴精神偶像」等，並呼籲學校「請支持移除星光大道上的黑暴精神偶像-李小龍銅像。」該專頁附上的相片見到，有關的傳真，封面頁有「教育局Education Bureau」字樣。

有社交平台專頁引述指，多間學校收到以「教育局」名義發出的傳真文件，內容中有提及呼籲學校支持移除星光大道上的李小龍銅像。（鄧倩螢攝）

教育局已通知學校毋須理會「文件」 正嚴肅跟進

教育局晚上澄清，有關「文件」與局方完全無關，已通知學校毋須理會。教育局指，十分重視今次事件，關注事件對局方造成損害，並對學校造成困擾，正嚴肅跟進，如發現涉及違法行為，將交執法部門依法處理。

教育局稱絕不容許員工以辦公室通訊設備宣揚個人立場

教育局重申，十分重視辦公室通訊設備的保安及使用，包括絕不容許員工使用辦公室通訊設備作私人用途，宣揚個人立場，如發現有人違規，定必嚴肅處理，徹底追究。