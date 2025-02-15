建造業總工會指工地安全執行制度遇瓶頸　工權會稱多重分判難監控

近年地盤工業意外頻生，香港建造業總工會理事長周思傑出席商台節目《政經星期六》表示，本港每年有二十多宗嚴重傷亡的工業意外，情況並不理想，工地安全執行制度運作遇到瓶頸。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，行內的多重分判制度，令承建商的安全指令，未必能傳遞至前線施工人員；分判越多，監控上較難控制。



建造業總工會理事長周思傑按示，每年20多宗嚴重傷亡工業意外，情況並不理想。(資料圖片)

建造業總工會質疑新安全主任技術基礎不足 倡審視資格要求

建造業總工會理事長周思傑表示，去年發生地盤致命工業意外的宗數不理想，不過，不能夠抹殺政府多年來在工業安全上的工作。他認為，安全情況有改善，但質疑現時的安全制度在執行上遇到瓶頸。他舉例，留意到很多新安全主任技術基礎不足，建齡政府可再審視安全主任的資格要求。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，地盤意外有不少源自建造業行內文化，例如價低者得的投標制度、多重分判、未切實按法例法規執行、施工期不足、安全教育不足等，質疑業界有否把安全放在首位。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，地盤意外有不少源自建造業行內文化。(資料圖片)

憂今年工人被拖糧情況更嚴重 盼政府救亡

她擔心行內的多重分判制度，令承建商的安全指令，未必能傳遞至前線施工人員。她認為，工程分判越多，控制及監管越難，若無法監管，便不應容許多重分判。她指，目前法例無法規管發展商或業主違反安全條例時的責任，責任主要由總承建商、二判、三判承擔。周思傑則認為，整個地盤的管理，不論是業主還是總承包，各方都有責任。

本港經濟欠佳，不時出現有工友被拖糧情況，周思傑稱，自2023年起勞工市場出現很大變化，目前已近乎沒有私人工程，剩下政府工程支撐。他質疑當局引用2023年數據，推算未來輸入外勞數目並不合適，擔心影響本地工人就業，令工資進一步受壓。 他續指，在農曆年廿八亦收到有本地工人被拖糧情況，預計今年工人被拖糧情況會更嚴重，希望政府設法救亡。