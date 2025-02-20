CEPA｜修訂協議下月實施　港府及國家商務部向工商界合辦宣講會

港府和國家商務部周三（2月19日）合辦宣講會，就去年10月修訂、將於3月1日實施的《CEPA服務貿易協議》協議二，向香港工商界介紹相關開放措施和落實安排。《修訂協議二》宣講會有超過350人出席，包括本地及外國商會、駐港領事館、主要貿易組織，以及專業界別的代表等。商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠，以及國家商務部台港澳司司長樊世杰出席並致辭。



中央部委及港府代表介紹修訂內容

會上設有3個專題討論環節，分別為金融和法律服務；視聽和電訊服務；以及其他服務（包括建築及相關工程、醫療、檢測和認證、廣告、旅遊和與旅遊相關的服務）。逾20個中央部委及港府政策局和部門代表，在會上介紹《修訂協議二》內容和落實安排、申請優惠措施的條件和程序，並即場解答業界提問。

《修訂協議二》為香港多個特別具優勢的服務領域增添開放措施，進一步便利本港服務業者在內地設立企業和發展業務，讓更多香港企業和專業人才以更優惠待遇進入內地市場。特區政府感謝中央支持，以及國家商務部和各有關部委和單位積極回應港府建議，令 《修訂協議二》獲得簽署。