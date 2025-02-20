明愛醫院等6間公院下月試行AI撰醫療報告　醫生須確定無誤再簽署

公立醫院系統管理檢討委員會去年提出31項建議，醫管局行政總裁高拔陞今日（20日）公布，預計於今年6月底前開始落實建議。其中瑪嘉烈及明愛等6間大型醫院，將由3月起試行生成式人工智能系統（生成式AI)）製作醫療報告，相信可提升效率及準確度，惟該系統只屬輔助形式，醫生須確定報告準確無誤，也要負上相關專業責任，簽署後方可發出醫療報告。此外，醫管局亦將推動敢言文化，鼓勵醫護人員透過手機應用程序HA Chat等表達意見。



公立醫院系統管理檢討委員會曾建議透過科技支援臨床工作。（資料圖片／夏家朗攝）

醫管局今年6月底前落實委員會提出的31項建議

公立醫院系統管理檢討委員會去年提出31項建議，包括鼓勵非懲罰性通報、利用科技減輕人手工作等。醫管局行政總裁高拔陞表示，預計於今年6月底前開始落實建議。

高拔陞表示，檢討委員會曾建議透過科技支援臨床工作，以增加運作的暢順性及安全性，醫管局將利用自行研發的人工智能系統協助醫護人員，例如確保有效使用抗生素，並設立預警系統，通過數據預知病人可能存在惡化風險，讓醫護人員及時提供介入治療。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／梁鵬威攝）

人工智能撰醫療報告屬輔助形式 醫生須負專業責任

高拔陞透露，瑪嘉烈及明愛等6間大型醫院將由3月起，試行生成式人工智能系統製作醫療報告。他指出，醫療報告分為數類，例如用作申請保險的醫療報告，只需簡單資料，但有部份則要翻查醫療程序及化驗紀錄等，過往需要紙張及電腦系統尋找資料，準確性或不及人工智能。

高拔陞指出，人工智能系統可通過數據，由源頭資料即時製作初步報告，醫生只需再作修改及調整。另一方面，醫生可先撰寫草稿，交由人工智能再作完善。

高拔陞認為，由人工智能系統代替人手，必能方便同事工作，可提升效率及準確度。但他強調，由於該系統屬於輔助形式，醫生需自行確定準確無誤，也要負上相關專業責任，簽署後方可發出醫療報告，加上資料保存在醫管局的系統內，不會泄漏資訊，稱市民大可放心。

瑪嘉烈及明愛等6間大型醫院，將由今年3月起試行人工智能系統製作醫療報告。（資料圖片／周令知攝）

醫管局推敢言文化 高拔陞︰打我個名都會搵到我個HA Chat

高拔陞又指，醫管局將推動敢言文化，鼓勵醫護人員透過手機應用程序HA Chat表達意見，包括工作流程及安全等，也重視病人提供的建議。他強調HA Chat由局方自行研發，一方面可保障安全，另一方面能夠將意見分門別類，可加快相關跟進工作。

高拔陞說︰「甚至可能有同事有嘢同我溝通，其實佢打我個名都會搵到我個HA Chat，佢都可以將意見分畀我哋。或者搵何醫生、彭醫生，全部都可以嘅。」

醫管局行政總裁高拔陞指，醫管局將推動敢言文化，鼓勵醫護人員透過手機應用程序HA Chat表達意見。（資料圖片）

人工智能患者風險預警系統年內將擴展至15間病房

醫療信息主管彭育華表示，去年9月已在博愛醫院兩間病房試行「人工智能患者風險預警系統」，由人工智能分析維生指數及化驗結果等臨床數據，通過病房智能顯示屏及手機應用程序HA Chat，即時通知醫護人員及早介入治療，目前運作順利，今年將擴展至院內15間病房。

彭育華又指，去年5月已推行「智能抗生素管理計劃」，利用數據識別潛在不當處方抗生素，減輕前線醫護人員的工作量，並減少廣譜抗生素使用量。計劃已在本月擴展至15間康復醫院。