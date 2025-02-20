青少年洗牙資助｜3.20推出涵蓋13至17歲　逾半牙醫收$200以下診金

衞生署今日（20日）宣布「青少年護齒共同治理先導計劃」將於3月20日起推出，透過政府資助及市民共付形式，鼓勵青少年使用私營界別牙科檢查服務。先導計劃目前有約200名註冊牙醫申請參加，在超過220個醫護服務地點提供服務，當中逾半收取200元或以下共付診金。

參加先導計劃青少年須介乎13至17歲、持有有效香港身份證及已登記加入醫健通。合資格青少年可於每個公曆年內接受一次資助服務，政府會就每次服務向牙醫提供200元資助，資助服務範圍包括：口腔檢查；口腔健康風險評估；洗牙；個人口腔護理建議；按牙患風險評估結果提供牙面氟化物劑治療；及口腔檢查結果報告。



衞生署今日（20日）宣布「青少年護齒共同治理先導計劃」將於3月20日起推出，透過政府資助及市民共付形式，鼓勵青少年使用私營界別牙科檢查服務。（資料圖片）

合資格青少年可每年接受一次資助服務 政府每次向牙醫提供$200資助

衞生署指，參加先導計劃的青少年須介乎13至17歲、或將於申請參與先導計劃的年度內年滿13歲、持有有效香港身份證及已登記加入醫健通，合資格青少年可於每個公曆年內接受一次資助服務，政府會就每次服務向牙醫提供200元資助，而參加者須自行支付所選牙醫參加先導計劃時所釐定的共付額。政

青少年護齒共同治理先導計劃服務範圍｜

．口腔檢查

．口腔健康風險評估

．洗牙

．個人口腔護理建議

．按牙患風險評估結果提供牙面氟化物劑治療

．口腔檢查結果報告



專頁註明該牙醫釐定的市民共付額

衞生署指會繼續舉辦簡介會，爭取更多牙醫參加先導計劃，並正積極處理及審批已提交完整文件的申請，所有獲接納參加先導計劃的註冊牙醫名單將於3月6日上載先導計劃專頁（青少年護齒共同治理先導計劃網頁）。衞生署指，為提高先導計劃下相關牙科服務收費的透明度，載於專頁的牙醫名單除註明牙醫釐定共付額，也會列出在先導計劃下提供X光檢查、補牙及脫牙的收費，供市民參考及選擇。

3.6起選擇牙醫後自行聯絡相關診所預約3.20或以後服務

有興趣參加先導計劃的青少年和家長，可於3月6日起參閱載於先導計劃專頁的牙醫名單，選擇牙醫後自行聯絡相關診所，預約於3月20日或以後接受相關資助服務。

每年約37萬名青少年受惠

當局去年12月公布口腔健康及牙科護理工作小組總結報告及相應行動計劃，當中提到通過「做闊做淺」策略廣泛向所有年齡層市民，推廣以預防為重的基層口腔健康護理。其中，將於明年內推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府資助及市民共付形式，引導13至17歲的青少年建立定期接受口腔檢查的良好習慣。

當時指，青少年護齒共同治理先導計劃是重點預防性質服務之一，銜接小學學童牙科保健服務，每年約37萬名青少年受惠，計劃要求服務須包括風險評估、洗牙等。