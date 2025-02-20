詐騙｜教大下學年要求學生開學前做防騙問卷　否則無法入圖書館

警方早前表示去年有318名內地生被騙，各大學紛紛加強推廣防騙意識。教大今（20日）表示，下學年將要求非本地新生來港前，填寫校方設計的防騙問卷，其後到教大取學生證時，再填寫警方的防騙問卷。至於非新生，教大亦要求所有學生開學前做防騙問卷，否則無法進入圖書館和使用體育設施。



教大下學年要求非本地新生分別填補校方及警方設計的防騙問卷。（資料圖片）

警方早前表示，去年有318名內地生被騙，捐失款項達2.3億元，當中八成人是首年來港。現時港大、理大、城大等多間大學均要求學生完成警方設計的防騙問卷。

教大學生事務長楊志豪今（20日）出席新春傳媒聚會時表示，下學年將有硬性措施，規定非本地新生來港前，完成校方設計的防騙問卷，「收到錄取通知後要做問卷，做了才能上載做學生證的相片」。另他們到教大領取學生證時，亦會要求他們完成警方的防騙問卷。

至於非首年入學的學生，在開學前亦同樣要填寫防騙問卷，否則無法進入圖書館和使用體育設施，楊志豪形容此舉能達到填問卷的學生包括「一動一靜」。