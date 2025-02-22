留澳消費｜澳門再推獎賞　平日消費可抽優惠券周末用　長者多$300

北上消費熱潮下，除了香港，澳門亦面對消費力外流的難題。澳門今日（22日）宣布推出「2025年社區消費大獎賞」，是自疫情復常以來第三輪類似計劃。市民星期一至五經電子錢包於實體店舖消費後，可以抽獎3次，抽到的優惠券面額最高200元，要在緊接的星期六、日使用，計劃鼓勵市民周末留澳消費。這輪獎賞，長者更可獲得額外300元，購物時變相半價。



澳門近年曾兩度推出類似計劃，包括北區消費大獎賞、全城消費大獎賞。（澳門新聞局圖片）

澳門今日（22日）宣布推出「2025年社區消費大獎賞」。（澳門政府圖片）

每個電子錢包每周消費滿50元 可抽獎3次

澳門政府與商會合作，於下月24日至6月1日推出「2025年社區消費大獎賞」，為期10個星期。市民逢星期一至五經電子錢包在全澳商戶，首次單筆消費滿50元，可以抽取電子優惠券3次。

每名市民的每個實名認證電子錢包，每星期消費後都可以抽獎，即於如果一人有三個電子錢包，每周可有9次抽獎機會。每張券最高面額分10、20、50、100及200元，可於緊接的星期六、日在全澳店舖使用，大型綜合度假村內的商戶除外。

使用電子優惠券時，消費的金額必須是電子優惠券面額的3倍。例如消費600元，才能使用一張200元的優惠券，以達至鼓勵消費的效果。

澳門今日（22日）宣布推出「2025年社區社費大獎賞」。（澳門政府圖片）

長者額外多300元 變相半價購得600元貨品

這次獎賞還推出長者「立減優惠」。長者經澳門通長者卡（即類似香港的八達通）於指定地點拍卡後，可以領取300元立減額。消費時，交易金額一半會從300元中扣除，餘下一半會從澳門通餘額扣除，即是長者支付300元，便可購買總值600元的貨品，變相半價。

澳門今日（22日）宣布推出「2025年社區社費大獎賞」。（澳門政府圖片）

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