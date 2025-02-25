俄籍男被指當街摸女子股溝　官稱CCTV未見其手有動作　脫非禮罪

俄羅斯籍男子DZHAGAEV, IOSIF涉嫌在尖沙咀街道上，揭起前方女子的裙並用手觸碰其股溝，被控非禮罪。他否認指控，案件早前經審後，今(25日)在九龍城法院裁決，暫委裁判官丘國新認為根據事發影片，被告與事主雖曾走近，但有一段距離，亦未見被告的右手有不尋常動作，裁定被告罪名不成立，並准辯方可獲3萬元訟費。



被告DZHAGAEV, IOSIF，35歲，無業，否認一項猥褻侵犯罪，指他於2024年10月24日，他在尖沙咀漆咸道南57至59號金馬倫中心外，非禮女子X。被告自稱是俄國反對政府的政治人物。

被告DZHAGAEV Iosif 經審訊後被裁定非禮罪不成立。(陳蓉攝)

X庭上未提及揭裙等細節

以普通話作供的X供稱，她當日被人從後觸碰臀部中間，對方手臂貼近其左邊背部並以中指與無名指插入股隙往內掏挖一下，但辯方質疑女事主報警時未提及被摸的細節。

丘官參考案發過路處的CCTV片段後稱，被告在女事主X身後，二人相隔一小段距離，被告的右手曾接近X的臀部，但未能顯示被告有直接觸摸到X的身體，他的右手亦沒有不平常或不自然動作，故裁定被告非禮罪不成立。

因涉本案滯港4個月

辯方大律師指被告因本案滯留香港約4個月，未能返國，他事發後亦無逃離現場，被告是俄羅斯人，不熟英語，案發時未能立即解釋，希望能取回3萬元訟費，丘官聽畢後亦批准其申請。

案件編號：KCCC2671/2024