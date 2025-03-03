今日新聞8分鐘｜藍田興田邨單位爆炸釀3傷｜海霧淹沒維港掀打卡潮

車cam直擊｜荃灣川龍4青年偷綠Van揸20米剷落坑 救車失敗落荒逃

荃灣一架綠色專線小巴，今早（3日）被發現在川龍村一條單線雙程馬路墮坑，阻礙交通。途經車輛見狀協助褪車，並通知負責人。由於小巴所處位置與昨晚停泊的地點有一段距離，負責人感可疑，遂翻查小巴車頭行車記錄儀，發現有2名青年上午9時半左右登上小巴，然後開動小巴，直路行駛約20米後落坑，與另外2名懷疑負責「睇水」的同黨一同落荒而逃，整個過程歷時約2分鐘。

元朗唐樓冒煙 消防員破門撲火

今（3日）早9時許，警方接獲香港元朗教育路63號唐樓住戶報案，指一個單位冒煙。消防員及警方接報到場，破門進內將火救熄。

初步調查事件中無人受傷，火警起因仍有待調查。

元朗貨車掃毀水馬翻側 司機一度被困

今日（3日）上午9時25分，元朗朗天路一輛5.5噸貨車懷疑撞水馬翻側，司機被困。消防到場將司機救出，司機清醒拒絕送院。警方正調查事故起因。

興田邨爆炸｜一單位爆炸釀3傷 包括街上途人 冷氣機窗框飛落街

藍田興田邨疑漏煤氣後爆炸。今午（3日）約3時02分，興田邨美田樓一單位懷疑發生爆炸，驚動多人報案，據報有冷氣機等從20多樓飛墮地面。救援人員趕至尋獲3名傷者，其中涉事單位姓劉（52歲）男戶主燒傷、對面屋另一姓李（76歲）老翁受驚胸痛，兩人均清醒送往聯合醫院；另街上一名女途人，遭碎片𠝹傷手指，即場接受救護員治理，拒絕送院。事件中，至少70人需要疏散。

霧鎖維港夜繽紛｜攝影愛好者山頂拍攝迷離美景 海事處籲謹慎駕船

一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，本港周日（2日）下午出現霧鎖維港美景，網民上載相片至網上「洗版」。入夜後濃霧未有散去，在維港兩岸只見對岸一片朦朧迷離，最嚴重時在尖沙咀喜來登酒店，看不到梳士巴利道另一邊的Rosewood酒店。不過對攝影愛好者來說，卻是等了良久的機會，有些人專程走上頂盧吉道，拍攝都市五光十色燈光被困在霧中的美景。

倒春寒｜天文台料周三驚蟄顯著降溫 下調周五市區氣溫預測至13度

天文台今日（3日）指位於華中的冷鋒正逐漸向南移動，明日（4日）橫過廣東沿岸，預測本港天氣會由周三（5日）二十四節氣「驚蟄」開始顯著下降，最低攝氏17度。

天文台今又稍下周其後的預測，料周五（7日）清晨低13度，比今早未更新前低一度；新界部份地區會降至12度或以下的寒冷水平，其中打鼓嶺料只有11度。

新光戲院結業｜落幕前一晚全院滿座 戲迷瞞男友到場求戲票捧場

有52年歷史的北角新光戲院，將於明日（3日）正式結業。該院今明兩晚有最後兩場大戲上演，門票早已售清。不少市民今日到場打卡，作最後懷緬。有戲迷瞞着男友，一周內四度入場，更在門外「求飛」，最終獲好心人出讓，大呼幸運；亦有新光戲院主席李居明的支持者帶同燈牌等到場，稱希望他東山再起，「大師去邊就跟住去邊」。