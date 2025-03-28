白蝕症｜患者平均需要2.4年才確診　患抑鬱症機率為一般人倍

白蝕症患者生活大受影響，有醫生指出，白蝕症患者平均需要2.4年才確診，而且治療過程屢屢碰壁而令他們失望放棄，繼而引發情緒病，令白蝕症病人患抑鬱症的機率為一般人的5倍。



白蝕症真正成因未明，現時醫學界認為可能的成因主要包括：免疫系統問題、先天基因缺陷、黑色素細胞自我破壞、末梢神經異常。

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥醫生指，白蝕症是一種自體免疫系統疾病，成因是由於身體的免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞，導致身體出現白斑。他引述國際研究指出，白蝕症患者平均需要2.4年才確診，因而延誤治療。此外，有約57%患者誤以為白蝕症無法治療，最終導致44.6%的患者決定放棄尋找有效的治療方法。

陳俊彥醫生表示，雖然白蝕症無法完全被根治，但仍有不少治療方法可協助改善病情。例如傳統方式包括紫外線光學治療、外塗類固醇藥膏及口服類固醇，也可外塗靶向性治療抑制劑。

李靖國醫生(左)及陳俊彥醫生指，壓力可能會觸發或加重白蝕症的病情。

由於過去不少白蝕症患者在尋找治療的過程經常碰壁。精神科專科醫生李靖國醫生表示，超過一半白蝕症患者出現不同程度的精神健康問題，近四分一患上抑鬱症，是一般人的5倍。 李指出，壓力可能會觸發或加重白蝕症的病情，如果不正視問題，患者可能陷入惡性循環，導致皮膚和情緒問題持續惡化。

他引述一名30多歲的白蝕症女患者個案，患者曾嘗試不同的治療方法均未如理想，開始每天躲在洗手間內焦慮地檢查全身皮膚，害怕再有新的白斑出現。焦慮的情緒使她開始出現失眠問題，無法專心工作。於是向精神科專科醫生求助，獲得抗抑鬱和抗焦慮藥物以緩解情緒問題外，亦同時使用外塗抑製劑治療白蝕，結果白蝕症和情緒問題都大為改善。

白蝕症可嚴重影響患者的身心健康。有見及此，陳俊彥醫生及李靖國醫生建議，病人身體上出現不尋常的白斑，應及早求醫，減少延誤治療的機會。第二，透過加強公眾教育，讓公眾及患者的親友可設身處地了解和體諒患者的情感。