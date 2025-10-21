意大利餐飲品牌COVA逆市太古廣場開分店　美心：豐富港澳餐飲格局

攻港逾30年的意大利米蘭高級餐飲品牌COVA逆市擴張，近日在金鐘太古廣場開設新店，主打手工拿坡里酸種薄餅，以及全新nano cake系列，其中本港研發的椰子慕斯蛋糕「不太甜」頗迎合港人口味，未知會否如「港產」芒果口味蛋糕日後獲意大利總店引入。



意大利糕點品牌、LVMH集團成員COVA金鐘太古廣場分店10月16日開幕。（美心提供圖片）

COVA金鐘太古廣場分店主打之一為手工拿坡里酸種薄餅。（美心提供圖片）

COVA太古廣場店有各式各樣的甜點。（美心提供圖片）

COVA太古廣場店主打的nano cake系列。（美心提供圖片）

意大利糕點品牌、LVMH集團成員COVA香港和澳門的特許經營權由美心集團擁有，有10間餅店及3間餐廳，太古廣場新店則屬餅店及餐廳二合一，有一系列獨家新鮮手工食品，包括手工拿坡里酸種薄餅，以及全新nano cake系列。

該店是首次為亞洲市場引入獨特概念，呼應米蘭 COVA Montenapoleone總店格調，店面前矗立一座高達五呎的「蛋糕飾櫃」，靈感源自米蘭總店巨型蛋糕飾櫃。

COVA Montenapoleone的首席執行官Paola Faccioli表示，這是實踐將米蘭百年糕點藝術、精湛工藝與傳統帶到香港的承諾。美心集團首席營運官（中菜及西菜）李文賢表示，與COVA的合作彰顯美心致力於豐富香港及澳門的餐飲格局，引入世界級美食體驗的決心。