今日新聞8分鐘｜網紅扮消防員食澳牛捱批｜私家車空翻轉體5周落地

土瓜灣唐樓單位叉電器起火 女戶主及印傭吸入濃煙不適

今（9日）晨9時許，警方接獲土瓜灣馬頭圍道458號唐樓女住戶報案，指其住所起火。消防員及警方接報到場，消防員發現上址一個唐樓單位冒煙，進內開喉灌救。單位內女戶主及印傭吸入濃煙不適，被送上救護車。現場消息指，疑上址叉電器電線短路，引致火警。

尖沙咀毒品快餐車遇截 警檢冰毒、可卡因拘司機

西九龍總區交通部人員今日（9日）上午在漆咸道北近加拿分道巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。警員在私家車內發現包裝成數十小包，呈晶體和粉末狀的39克懷疑冰毒及14克懷疑可卡因，檢獲的懷疑毒品總市值約3萬元。經初步調查，車上一名33歲姓黃本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌藏毒及酒後駕駛被捕，現正被帶返尖沙咀警署扣留調查。現場可見，警員圍封涉事的白色豐田私家車，並在車身套取指模及在車內調查。

跑馬地城巴和私家車相撞 七人受傷送院

跑馬地發生車禍。消息稱，昨晚（8日）11時許，1輛私家車沿黃泥涌道往皇后大道東方向行駛，途經黃泥涌道和摩理臣山道交界時，1輛城巴沿摩理臣山道往體育路駛至，攔腰撞向私家車右邊車身，並將私家車推前，推到黃泥涌道和體育道交界「黃格仔」，私家車乘客、城巴車長和巴士乘客共7人均受輕傷，清醒由救護車送院接受治理。

網紅扮消防食澳牛 稱「趕救火」催侍應惹負評 消防處交警方跟進

近日有網紅YouTuber假扮消防員，全副裝備戴頭盔手套，光顧出名上菜快、提供「光速餐」的佐敦澳洲牛奶公司茶餐廳。片中該網紅多次揚言「趕住救火」，催促店員落單。片段曝光後，引來網民一片負評，促該網紅「請唔好侮辱消防員」，並指有關行為已觸犯「假冒公職人員」罪。消防處回覆《香港01》表示，片中男子並非該處屬員，他身穿的衣物亦非消防處的制服或裝備。由於他涉嫌違例，消防處已將事件交由警方跟進，並會全力協助警方調查。《香港01》就事件已向警方查詢，正候回覆。

啟德體育園桌球賽場內向貴賓席派樽裝水 自打嘴巴違保安規定

上周因「趕客」風波引起公眾關注的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，今日（9日）在啟德體育園舉行最後一日賽事，卻被環保團體「綠色和平」揭發，大會日前事先在貴價門票觀眾席上擺放連蓋樽裝水，亦有持貴賓席門票人士自攜保溫杯入場。今日場內仍然預先在貴賓席上擺放樽裝水，「貴賓」可即場飲用。根據現場列出的場館規定，禁止觀眾攜帶任何容器進場，館內汽水機也被「密封」不賣飲品。持一般門票的觀眾要飲水，則需到場地外的飲水機斟水或光顧小食亭，但都不能帶入場飲用。以往多次賽事演練，體育專員蔡健斌都強調，因為安全理由，嚴禁觀眾帶樽裝水及任何容器進場。

15巴童黨｜警累計拘6人 15至22歲為事主朋友 部分有黑社會背景

網上近日流傳一條約6分鐘的影片，拍攝到有童黨在後樓梯包圍一名女生，多人爆粗辱罵及輪流掌摑女生至少15下。片段曝光後，引起大眾關注。警方昨晚（7日）接獲報案，由旺角警區重案組接手調查，並以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」先後拘捕1男4女。今日警方再拘捕多一名女子，累計6人被捕，包括1男5女，年齡介乎15至22歲。警方今午（8日）3時交代案情，指被捕人為事主的朋友，並非其同學，部分人有黑社會背景。

車CAM｜粉嶺公路私家車撼水馬 凌空翻滾5周墜地 一女半清醒送院

今日（9日）下午接近1時，一輛私家車沿粉嶺公路往落馬洲方向行駛，駛至近和合石時自炒撞向水馬，並撞毀5個。隨後網上片段顯示，該白色私家車在公路上高速行駛，駛至轉彎位時撞水馬，私家車凌空翻滾5周後墜地，車頭盡毀，橫亘路中，事發後有人從私家車駕駛座開門離開。事件中，據悉車上1男1女受傷，其中姓施（34歲）女乘客被救出時半清醒，她手腳受傷，由救護車送沙田威爾斯親王醫院；另一片段可見，事發後，一名身上染有血跡的男子從涉事車輛開門後，自行離去。警方表示，到場沒有尋獲涉事司機，現正追尋其下落。

車Cam直擊｜灣仔貨van轉彎炒上壆 撞毀燈柱

今（9日）早一輛黑色貨van沿皇后大道東轉入摩理臣山道時，期間懷疑失控鏟上石壆。網上流傳事發一段的車cam片段，一輛黑色貨van上午10時06分於沿皇后大道東行駛，左轉向摩理臣山道時，據影片當時車輛疑未有亮剎車燈，期間疑未有減速，車輛轉彎直鏟上石壆，並撞毁花槽上水喉設施及路牌。男司機報稱腰痛，毋須送院，警方正調查肇事原因。

小米SU7 Ultra深夜狂飆時速達300km/h 山東男涉嚴重超速被捕

有司機近日深夜駕駛小米SU7 Ultra在城區道路飆車，時速高達300km/h。3月8日，山東濰坊公安通報稱，司機李某某涉嫌嚴重超速被捕。據悉，小米SU7 Ultra的定位相當於賽車級別，最高時速可達350km/h。事件引起網民憂慮，認為小米應設置電子圍欄，限制司機在公共區域的極速駕駛，且需要通過考核才能解鎖極速模式。。

親測有效！ 「滅蚊神曲」震暈飛蚊 專家證音樂頻率影響感官

廣州的何女士日前熟睡時被蚊在耳邊嗡鳴吵醒，便嘗試播放一首網傳的「滅蚊神曲」，竟發覺有神奇功效，「播放之後蚊子飛得不太靈光，感覺被震得暈乎乎的」。不少網民也在社交平台分享親測有效。

廣東省科學院動物研究所劉博士介紹，音樂的頻率或剛好和蚊的頻率相同，導致它攻擊的欲望降低。